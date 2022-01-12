https://tr.sputniknews.com/20220112/hbo-maxin-turkiye-genel-muduru-zavaroglu-oldu-1052675645.html

HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü Zavaroğlu oldu

HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü Zavaroğlu oldu

HBO Max Türkiye Genel TV+ müdürü Barış Zavaroğlu, Türkiye Genel Müdürlüğü'ne atandı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T19:07+0300

2022-01-12T19:07+0300

2022-01-12T19:07+0300

türkiye

türkiye

barış zavaroğlu

hbo max

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Bu yıl Türkiye'de erişime açılacak olan HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü, HBO Max Türkiye Genel TV+ müdürü Barış Zavaroğlu oldu.Gazete Duvar'ın haberine göre Barış Zavaroğlu, HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü olarak, platformun Türkiye'ye erişime açılması üzerine çalışmalar yapacak. Zavaroğlu, daha öncesinde Turkcell'in platformu TV+'ın genel müdürü ve Fox Türkiye'nin CMO'suydu.

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türkiye, barış zavaroğlu, hbo max