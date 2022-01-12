HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü Zavaroğlu oldu

Bu yıl Türkiye'de erişime açılacak olan HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü, HBO Max Türkiye Genel TV+ müdürü Barış Zavaroğlu oldu.Gazete Duvar'ın haberine göre Barış Zavaroğlu, HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü olarak, platformun Türkiye'ye erişime açılması üzerine çalışmalar yapacak. Zavaroğlu, daha öncesinde Turkcell'in platformu TV+'ın genel müdürü ve Fox Türkiye'nin CMO'suydu.
HBO Max Türkiye Genel TV+ müdürü Barış Zavaroğlu, Türkiye Genel Müdürlüğü'ne atandı.
Bu yıl Türkiye'de erişime açılacak olan HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü, HBO Max Türkiye Genel TV+ müdürü Barış Zavaroğlu oldu.
Gazete Duvar'ın haberine göre Barış Zavaroğlu, HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü olarak, platformun Türkiye'ye erişime açılması üzerine çalışmalar yapacak. Zavaroğlu, daha öncesinde Turkcell'in platformu TV+'ın genel müdürü ve Fox Türkiye'nin CMO'suydu.