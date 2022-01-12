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HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü Zavaroğlu oldu
HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü Zavaroğlu oldu
HBO Max Türkiye Genel TV+ müdürü Barış Zavaroğlu, Türkiye Genel Müdürlüğü'ne atandı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T19:07+0300
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Bu yıl Türkiye'de erişime açılacak olan HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü, HBO Max Türkiye Genel TV+ müdürü Barış Zavaroğlu oldu.Gazete Duvar'ın haberine göre Barış Zavaroğlu, HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü olarak, platformun Türkiye'ye erişime açılması üzerine çalışmalar yapacak. Zavaroğlu, daha öncesinde Turkcell'in platformu TV+'ın genel müdürü ve Fox Türkiye'nin CMO'suydu.
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türkiye, barış zavaroğlu, hbo max

HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü Zavaroğlu oldu

19:07 12.01.2022
© AFP 2021 HBO Max, Tony Goncalves
 HBO Max, Tony Goncalves - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021
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HBO Max Türkiye Genel TV+ müdürü Barış Zavaroğlu, Türkiye Genel Müdürlüğü'ne atandı.
Bu yıl Türkiye'de erişime açılacak olan HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü, HBO Max Türkiye Genel TV+ müdürü Barış Zavaroğlu oldu.
Gazete Duvar'ın haberine göre Barış Zavaroğlu, HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü olarak, platformun Türkiye'ye erişime açılması üzerine çalışmalar yapacak. Zavaroğlu, daha öncesinde Turkcell'in platformu TV+'ın genel müdürü ve Fox Türkiye'nin CMO'suydu.
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