https://tr.sputniknews.com/20220112/hdpli-semra-guzelin-dokunulmazlik-dosyasi-mecliste-1052652354.html

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması üzerine hazırlanan dosya Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na gönderildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T10:42+0300

2022-01-12T10:42+0300

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türkiye

hdp

semra güzel

milletvekili

fezleke

dokunulmazlık

soruşturma

dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke

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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki dokunulmazlık dosyası Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.Adıyaman'da 2017'de PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda hayatını kaybeden Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıktığı bildirilmişti.Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güzel hakkında fezleke hazırlanmıştı. Fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gönderilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220111/hdpli-semra-guzel-hakkinda-hazirlanan-fezleke-cumhurbaskanligina-gonderildi-1052608135.html

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