Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220112/hdpli-semra-guzelin-dokunulmazlik-dosyasi-mecliste-1052652354.html
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması üzerine hazırlanan dosya Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na gönderildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T10:42+0300
2022-01-12T10:51+0300
türkiye
hdp
semra güzel
milletvekili
fezleke
dokunulmazlık
soruşturma
dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052585443_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5712a2a30f1df5163a8371836e7271e4.jpg
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki dokunulmazlık dosyası Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.Adıyaman'da 2017'de PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda hayatını kaybeden Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıktığı bildirilmişti.Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güzel hakkında fezleke hazırlanmıştı. Fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gönderilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220111/hdpli-semra-guzel-hakkinda-hazirlanan-fezleke-cumhurbaskanligina-gonderildi-1052608135.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052585443_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_f73e3187b5a8e99676ec137c2869604d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hdp, semra güzel, milletvekili, fezleke, dokunulmazlık, soruşturma, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

10:42 12.01.2022 (güncellendi: 10:51 12.01.2022)
© AASemra Güzel
Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
Abone ol
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması üzerine hazırlanan dosya Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na gönderildi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki dokunulmazlık dosyası Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.
Adıyaman'da 2017'de PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda hayatını kaybeden Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıktığı bildirilmişti.
Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güzel hakkında fezleke hazırlanmıştı.
Fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gönderilmişti.
Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
POLİTİKA
HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi
Dün, 10:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:0810 bin liraya hurdadan Murat 124 aldı, 100 bin TL'lik teklifi kabul etmedi
10:57Oscar Ödüllleri töreni, 3 yıl aradan sonra ilk kez sunucuyla yapılacak
10:56Başakşehir'de motosikletli kuryelerden kornalı protesto
10:42HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
10:39Akşener: Enflasyonun düşmesi için bizden beklenen, Nebati Bakan’ın gözlerine bakmamız
10:30ÇYDD: Türkiye Cumhuriyeti tarikatlar, şeyhler ve müritler ülkesi olmayacak
10:28Dünyanın en büyük üreticilerinden Karex: Pandemide prezervatif kullanımı yüzde 40 azaldı
10:25Prof. Dr. Usta: Omicron ile virüs kendi sonunu getiriyor
10:18Site sakinlerine aidat uyarısı: Genel kurullara katılın
10:13Başörtülü öğrenciye hakaret ettiği iddia edilmişti: Prof. Dr. Kazancı'nın dersleri iptal edildi
10:04Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları açıklandı
10:00Djokovic, Avustralya'ya vize başvurusundaki yanlışlıkların 'insan hatası' olduğunu söyledi
09:59Dünya yazarı Aktaş: Kur korumalı mevduata katılım ciddi bir tutar olsaydı tören düzenlenirdi
09:59Madde madde sosyal güvenlikte değişiklikler
09:54CHP’den ped fiyatları için teklif: Vergi yüzde 1’e düşürülsün
09:36EPDK'dan aralık ayı elektrik faturalarına inceleme
09:36İDO ve şehir hatlarında bazı seferler iptal edildi
09:30Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
09:26Kuzey Kore hipersonik füze denediğini doğruladı
09:08Bankadan çektiği dolar sahte çıktı