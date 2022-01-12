İngiltere, Suriyeli sığınmacıları geri göndermeyecek

İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mevcut koşullarda insanları Suriye'ye göndermiyoruz. İngiltere, Suriye'nin kendileri için tehlikeli olmaya devam ettiği yönündeki BM kararıyla mutabık" ifadeleri kullanıldı.Açıklama, İçişleri Bakanlığı'nın Suriye'den gelen bir sığınmacının iltica başvurusunu, bu ülke güvenli olduğu gerekçesiyle reddetmesinin ardından geldi.Guardian gazetesinin 9 Ocak'taki haberinde, 25 yaşındaki bir sığınmacının, Mayıs 2020'deki başvurusunda Suriye'ye geri dönmek zorunda kalırsa 'asker kaçağı olduğu için tutuklanacağı ve öldürüleceğini belirttiği' iddia edilmişti.Ancak İçişleri Bakanlığı'nın gerekçeyi yeterli bulmayarak başvuruyu geçen ay reddettiği ve sığınmacıya verilen cevapta, 'zulüm göreceği konusunda makul bir ihtimal olmadığının' yazıldığı ifade edilmişti.
İngiltere'nin, Suriye güvenli olmadığı gerekçesiyle bu ülkeden gelen sığınmacıları geri göndermeyeceği duyuruldu.
İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mevcut koşullarda insanları Suriye'ye göndermiyoruz. İngiltere, Suriye'nin kendileri için tehlikeli olmaya devam ettiği yönündeki BM kararıyla mutabık" ifadeleri kullanıldı.
Açıklama, İçişleri Bakanlığı'nın Suriye'den gelen bir sığınmacının iltica başvurusunu, bu ülke güvenli olduğu gerekçesiyle reddetmesinin ardından geldi.
Guardian gazetesinin 9 Ocak'taki haberinde, 25 yaşındaki bir sığınmacının, Mayıs 2020'deki başvurusunda Suriye'ye geri dönmek zorunda kalırsa 'asker kaçağı olduğu için tutuklanacağı ve öldürüleceğini belirttiği' iddia edilmişti.
Ancak İçişleri Bakanlığı'nın gerekçeyi yeterli bulmayarak başvuruyu geçen ay reddettiği ve sığınmacıya verilen cevapta, 'zulüm göreceği konusunda makul bir ihtimal olmadığının' yazıldığı ifade edilmişti.