https://tr.sputniknews.com/20220112/istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-50yi-gecti-1052656317.html

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti

İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları uzun bir aradan sonra yüzde 50’yi geçti. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T12:19+0300

2022-01-12T12:19+0300

2022-01-12T12:19+0300

türkiye

istanbul

kar yağışı

baraj

kar

doluluk oranı

doluluk

artış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/1043567155_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_3cba1ddc820f36b75e3fde5055ae81ca.jpg

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışı ile birlikte barajların su seviyelerindeki artış devam ediyor.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (iSKİ) yapılan ölçümlerde dün yüzde 48.87 olan su seviyesi kent genelinde etkili olan yağışlarla yüzde 50.32’ye çıktı. Barajlardaki doluluk oranının bugün ve yarın etkili olması beklenen kar yağışıyla daha da artması öngörülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220102/baraj-kuraklik-tehdidi-altinda-tokattaki-almus-golunde-su-seviyesi-kritik-olcude-azaldi-1052333473.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, kar yağışı, baraj, kar, doluluk oranı, doluluk, artış