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https://tr.sputniknews.com/20220112/istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-50yi-gecti-1052656317.html
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları uzun bir aradan sonra yüzde 50’yi geçti. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T12:19+0300
2022-01-12T12:19+0300
türkiye
istanbul
kar yağışı
baraj
kar
doluluk oranı
doluluk
artış
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İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışı ile birlikte barajların su seviyelerindeki artış devam ediyor.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (iSKİ) yapılan ölçümlerde dün yüzde 48.87 olan su seviyesi kent genelinde etkili olan yağışlarla yüzde 50.32’ye çıktı. Barajlardaki doluluk oranının bugün ve yarın etkili olması beklenen kar yağışıyla daha da artması öngörülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220102/baraj-kuraklik-tehdidi-altinda-tokattaki-almus-golunde-su-seviyesi-kritik-olcude-azaldi-1052333473.html
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istanbul, kar yağışı, baraj, kar, doluluk oranı, doluluk, artış

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti

12:19 12.01.2022
© DHAİstanbul - Baraj - doluluk oranı
İstanbul - Baraj - doluluk oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© DHA
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İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları uzun bir aradan sonra yüzde 50’yi geçti. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki su seviyesi yüzde 50.32 olarak ölçüldü.
İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışı ile birlikte barajların su seviyelerindeki artış devam ediyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (iSKİ) yapılan ölçümlerde dün yüzde 48.87 olan su seviyesi kent genelinde etkili olan yağışlarla yüzde 50.32’ye çıktı.
Barajlardaki doluluk oranının bugün ve yarın etkili olması beklenen kar yağışıyla daha da artması öngörülüyor.
Tokat'ın Almus ilçesinde kuraklığa dikkati çekmek isteyen bir grup, baraj gölünde suyun çekildiği alana döviz yerleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
YAŞAM
Baraj, kuraklık tehdidi altında: Tokat'taki Almus Gölü'nde su seviyesi kritik ölçüde azaldı
2 Ocak, 20:42
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