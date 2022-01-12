https://tr.sputniknews.com/20220112/isvecte-yuksek-elektrik-fiyatlarindan-etkilenen-hanelere-devlet-destegi--1052654526.html

İsveç'te yüksek elektrik fiyatlarından etkilenen hanelere devlet desteği

İsveç'te yüksek elektrik fiyatlarından etkilenen hanelere devlet desteği

Elektrik fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiği İsveç'te hükümet, zamlardan en çok etkilenen hanelere mali destekte bulunulacağı açıklandı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T11:39+0300

2022-01-12T11:39+0300

2022-01-12T11:40+0300

ekonomi

elektrik

isveç

elektrik zammı

elektrik borcu

elektrik faturası

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Rüzgar enerjisinden elde edilen elektrikte azalma ve bu kış Avrupa'da artış gösteren gaz ve elektrik maliyeti gibi etkenlerin elektrik faturalarına yansıdığı İsveç'te hükümetten yardım açıklaması geldi. Maliye Bakanı Mikael Damberg, bugün yaptığı açıklamada, elektrik faturasına yansıtılan zamlardan en çok etkilenen hanelere mali yardım için hükümetin 6 milyar İsveç kronu (663 milyon 880 bin Amerikan doları) bütçe ayırdığını bildirdi.Damberg düzenlediği basın toplantısında, “Bunlar istisnai bir durum için istisnai önlemler” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220109/elektrik-faturasini-150-kilovatsaatin-altinda-tutmak-mumkun-mu--1052554870.html

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elektrik, isveç, elektrik zammı, elektrik borcu, elektrik faturası