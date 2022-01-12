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https://tr.sputniknews.com/20220112/isvecte-yuksek-elektrik-fiyatlarindan-etkilenen-hanelere-devlet-destegi--1052654526.html
İsveç'te yüksek elektrik fiyatlarından etkilenen hanelere devlet desteği
İsveç'te yüksek elektrik fiyatlarından etkilenen hanelere devlet desteği
Elektrik fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiği İsveç'te hükümet, zamlardan en çok etkilenen hanelere mali destekte bulunulacağı açıklandı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T11:39+0300
2022-01-12T11:40+0300
ekonomi
elektrik
isveç
elektrik zammı
elektrik borcu
elektrik faturası
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Rüzgar enerjisinden elde edilen elektrikte azalma ve bu kış Avrupa'da artış gösteren gaz ve elektrik maliyeti gibi etkenlerin elektrik faturalarına yansıdığı İsveç'te hükümetten yardım açıklaması geldi. Maliye Bakanı Mikael Damberg, bugün yaptığı açıklamada, elektrik faturasına yansıtılan zamlardan en çok etkilenen hanelere mali yardım için hükümetin 6 milyar İsveç kronu (663 milyon 880 bin Amerikan doları) bütçe ayırdığını bildirdi.Damberg düzenlediği basın toplantısında, “Bunlar istisnai bir durum için istisnai önlemler” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220109/elektrik-faturasini-150-kilovatsaatin-altinda-tutmak-mumkun-mu--1052554870.html
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elektrik, isveç, elektrik zammı, elektrik borcu, elektrik faturası

İsveç'te yüksek elektrik fiyatlarından etkilenen hanelere devlet desteği

11:39 12.01.2022 (güncellendi: 11:40 12.01.2022)
© AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRANDİsveç bayrağı
İsveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRAND
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Elektrik fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiği İsveç'te hükümet, zamlardan en çok etkilenen hanelere mali destekte bulunulacağı açıklandı.
Rüzgar enerjisinden elde edilen elektrikte azalma ve bu kış Avrupa'da artış gösteren gaz ve elektrik maliyeti gibi etkenlerin elektrik faturalarına yansıdığı İsveç'te hükümetten yardım açıklaması geldi.
Maliye Bakanı Mikael Damberg, bugün yaptığı açıklamada, elektrik faturasına yansıtılan zamlardan en çok etkilenen hanelere mali yardım için hükümetin 6 milyar İsveç kronu (663 milyon 880 bin Amerikan doları) bütçe ayırdığını bildirdi.
Damberg düzenlediği basın toplantısında, “Bunlar istisnai bir durum için istisnai önlemler” ifadelerini kullandı.
Elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
EKONOMİ
Elektrik faturasını 150 kilovatsaatin altında tutmak mümkün mü?
9 Ocak, 18:10
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