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İtalya'da en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısı
İtalya'da en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısı
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 220 bin 532 yeni vaka tespit edildi, 294 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgında 'en yüksek günlük vaka sayısı'... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T00:10+0300
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koronavirüs
italya
rekor
can kaybı
vaka
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
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İtalya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte yapılan 1 milyon 375 bin 514 testte 220 bin 532 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı bugün kaydedildi.Toplam vaka sayısı da 7 milyon 774 bin 863'e ulaştı. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 134 bin 139'a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1677'ye çıktı.Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 294 artarak 139 bin 559'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 90 bin 456 artışla 5 milyon 500 bin 938'e ulaştı.Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 116 milyon 256 bin 181 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 678 bin 236 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 86,4’ü buldu.Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 23 milyon 697 bin 954 hatırlatıcı doz uygulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220110/italya-salginla-mucadelede-asisizlara-yonelik-tedbirleri-sikilastirdi-1052596864.html
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italya, rekor, can kaybı, vaka, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı

İtalya'da en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısı

00:10 12.01.2022
© REUTERS / Guglielmo Mangiapaneİtalya - Roma - koronavirüs
İtalya - Roma - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
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İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 220 bin 532 yeni vaka tespit edildi, 294 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgında 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi.
İtalya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte yapılan 1 milyon 375 bin 514 testte 220 bin 532 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı bugün kaydedildi.
Toplam vaka sayısı da 7 milyon 774 bin 863'e ulaştı. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 134 bin 139'a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1677'ye çıktı.
Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 294 artarak 139 bin 559'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 90 bin 456 artışla 5 milyon 500 bin 938'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 116 milyon 256 bin 181 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 678 bin 236 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 86,4’ü buldu.
Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 23 milyon 697 bin 954 hatırlatıcı doz uygulandı.
İtalya - koronavirüs - Kovid-19 - salgın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
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