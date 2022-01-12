Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan için 18 yıl 3 aya kadar hapis istendi

İstanbul'da Kadıköy Bostancı Metro İstasyonu’nda bir kadın ekmek bıçağı ile saldıran Emrah yılmaz hakkında istenen hapis cezası belli oldu. Yılmaz hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.Kadını üzerine bıçakla yürümüştüEmniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırganın metroda maskesi tam takılı olmayan Azize N.K.’yi “maskeni tak” diyerek uyardığı, ancak cilt hastalığı olan kadının “Yüzümde yara var” dediği, saldırganın aldığı cevap sonrası kadına hakaret etmeye başladığı, durum üzerine metroda bulunan Nilgün M.D.’nin saldırgana tepki gösterdiği, saldırganın bu kez, 51 yaşındaki kadın ve kızı Senanur Damgacı’nin üzerine bıçakla yürüdüğü belirlendi.23 ayrı sabıkası bulunuyorKüfürler ve tehditler eşliğinde kadının üzerine yürüyüp ardından metrodan inerek uzaklaşan ve polisin kamera takibiyle yakaladığı öğrenilen saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yapılan sabıka sorgulamasında uyuşturucu satıcılığından kullanıcılığa, yaralamadan kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdide kadar değişik suçlardan 23 ayrı sabıkası olduğu öğrenildi.
İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosunda elinde bıçakla tehditler savuran Emrah Yılmaz hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul'da Kadıköy Bostancı Metro İstasyonu’nda bir kadın ekmek bıçağı ile saldıran Emrah yılmaz hakkında istenen hapis cezası belli oldu. Yılmaz hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Kadını üzerine bıçakla yürümüştü
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırganın metroda maskesi tam takılı olmayan Azize N.K.’yi “maskeni tak” diyerek uyardığı, ancak cilt hastalığı olan kadının “Yüzümde yara var” dediği, saldırganın aldığı cevap sonrası kadına hakaret etmeye başladığı, durum üzerine metroda bulunan Nilgün M.D.’nin saldırgana tepki gösterdiği, saldırganın bu kez, 51 yaşındaki kadın ve kızı Senanur Damgacı’nin üzerine bıçakla yürüdüğü belirlendi.
23 ayrı sabıkası bulunuyor
Küfürler ve tehditler eşliğinde kadının üzerine yürüyüp ardından metrodan inerek uzaklaşan ve polisin kamera takibiyle yakaladığı öğrenilen saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yapılan sabıka sorgulamasında uyuşturucu satıcılığından kullanıcılığa, yaralamadan kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdide kadar değişik suçlardan 23 ayrı sabıkası olduğu öğrenildi.