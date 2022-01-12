https://tr.sputniknews.com/20220112/kar-kalinliginin-1-metreye-ulastigi-4-ilcede-egitime-bir-gun-ara-verildi-1052679582.html

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle üç ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi. Hozat ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T21:44+0300

2022-01-12T21:44+0300

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Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazimiye ilçelerinde 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. ar kalınlığı ilçe merkezlerinde 1 metreye kadar ulaşırken, 160 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği, kar yağışının etkili olduğu Hozat ilçesinde sadece taşımalı eğitime, Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verildiğini, engelli ve hamile personele de bir gün idari izin verildiğini duyurdu.Öte yandan, yoğun kar ve tipi nedeniyle Hozat- Karaoğlan- Ovacık yolu 28-59 kilometreleri arası, güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatıldı. Valilik, vatandaşların bu yolu kullanmak yerine alternatif güzergahları kullanmaları konusunda sürücüleri uyardı.

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tunceli, okul, kar, tatil