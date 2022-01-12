https://tr.sputniknews.com/20220112/keanu-reeves-matrix-gelirinin-yuzde-70ini-bagisladi-iddiasi-asilsiz-cikti-1052669531.html

'Keanu Reeves, Matrix gelirinin yüzde 70'ini bağışladı' iddiası asılsız çıktı

'Keanu Reeves, Matrix gelirinin yüzde 70'ini bağışladı' iddiası asılsız çıktı

'Matrix' serisinde canlandırdığı 'Neo' karakteriyle gönüllere taht kuran dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves, 'Matrix' gelirini kanser araştırmalarına bağışladığı... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T16:46+0300

2022-01-12T16:46+0300

2022-01-12T16:49+0300

keanu reeves

yaşam

kanser

asılsız haber

menajer

matrix

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Dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves, geçtiğimiz haftalarda Matrix'ten kazandığı 14 milyon doları, kanser hastaları için ilaç üreten ve tedavi geliştiren bir merkeze bağışladığı iddialarıyla gündeme geldi.Ancak ünlü oyuncu, Matrix gelirini kanser araştırmalarına bağışladığı haberlerini yalanlandı.'Hikaye gerçek değil'NTV'’nin aktardığına göre Reeves'in menajeri de "Hikaye gerçek değil. Keanu Reeves maaşının yüzde 70'ini bir hayır kurumuna bağışlamadı" şeklinde açıklama yaptı.Öte yandan Reeves'in ilk Matrix filminden beri kız kardeşinin aynı hastalıkla mücadele etmesi sebebiyle kurduğu, yine kanser çalışmaları yürüten ve hayırlar yapan adı gizli bir kurumu var. İsminin kurumla beraber anılmasını istemeyen Reeves, sadece kurumun işini yapmasını istiyor.Keanu Reeves yıllardır gizlice yaptığı bağış ve yardımlarla gündemde. Özellikle çalışma arkadaşları oyuncunun bonkörlüğünü ve alçak gönüllülüğünü övmekten geri durmuyor.İşte Reeves'in hakkında daha önce ortaya çıkan bazı bağış ve yardım haberleriKazancını ekibe dağıttıMatrix'den kazandığı 114 milyon doların 80 milyon dolarını, özel efekt ve makyaj personeline vermişti. Çünkü Reeves’e göre, kendisinden daha büyük ve önemli bir rol oynamışlardı.Bütçesinden kesinti yaptı‘Yedek Oyuncular’ ve ‘Şeytanın Avukatı’ filmlerinde çalışırken, Gene Hackman ve Al Pacino gibi oyuncuların dahil olması için kendi bütçesinden gönüllü olarak kesinti verdi.2009 yılında “5 ya da 6 yıldır çalışan gizli bir kurumum var. Birçok çocuk hastanesine ve kanser çalışmalarına yardım ediyor” şeklinde açıklamıştı.Ayrıca, ailesinin ekonomik sıkıntılar yaşadığını öğrendiği, Matrix'deki bir set çalışanına yardım ettiğini de çoğu kişi biliyor.Metro kullanıyorYaklaşık 350 milyon dolarlık bir serveti olmasına rağmen, düzenli olarak metroyu kullanırken görüntüleniyor.Saat dağıttı'John Wick 4' filminin çekimlerini tamamlayan yıldız oyuncu Keanu Reeves ekibe saat hediye etti. Saatin tanesinin 9 bin dolar (yaklaşık 86 bin TL) olduğu ortaya çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20220104/keanu-reeves-matrix-gelirinin-yuzde-70ini-kanser-arastirmalarina-bagisladi-iddiasi-1052379469.html

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keanu reeves, kanser, asılsız haber, menajer, matrix