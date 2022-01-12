https://tr.sputniknews.com/20220112/kokpite-dalan-yolcu-duran-ucagin-camindan-atlamaya-calisti-1052665995.html

Kokpite dalan yolcu, duran uçağın camından atlamaya çalıştı

Kokpite dalan yolcu, duran uçağın camından atlamaya çalıştı

American Airlines'a ait bir uçakta, yolculardan biri kalkıştan önce kokpite girip camdan dışarı atlamaya çalıştı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T15:20+0300

2022-01-12T15:20+0300

2022-01-12T15:20+0300

dünya

saldırı

american airlines

yolcu

kokpit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101589/31/1015893130_0:2:1219:688_1920x0_80_0_0_3ed15eaa2f97ff5f081b47a16baf5836.jpg

Honduras'taki San Pedro Sula'dan kalkarak ABD Miami Florida'ya gitmesi planlanan uçakta, yolculardan biri kalkıştan önce kokpite girerek açık camdan dışarı tırmanmaya başladı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, yolcunun camdan dışarı sarktığı ve atlamaya çalıştığı görülüyor. Yolcu, ekipler tarafından yakalanırken, havayolu tarafından yapılan açıklamada, "Mürettebat üyelerimizi, zor bir durumun üstesinden gelmekteki profesyonelliklerinden ötürü tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Yaşanan olay nedeniyle uçak birkaç saat rötar yaparken, 'uçağa bir miktar zarar veren' yolcunun 'niyetinin ne olduğunun anlaşılamadığı' bildirildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

saldırı, american airlines, yolcu, kokpit