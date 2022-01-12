‘Kombine aşının sonuçlarından sonra AstraZeneca, aşısının Rusya’da tescili için başvuru yapacak’

Rus basınına konuşan şirketten bir temsilci, “AstraZeneca ve Sputnik Light aşısının birlikte kullanımına ilişkin araştırmaların sonuçlarını aldıktan sonra tescil için belgeleri sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, 9 Aralık’ta iki aşının kombinasyonuyla ilgili araştırmaların sonuçlarının Aralık 2021 veya Ocak 2022’de yayınlanacağını söylemişti. İki aşının kombinasyonuna yönelik araştırmalar geçen yıl şubat ayında başlamıştı.
İngiliz AstraZeneca şirketinin, kendi aşısının Rusya’da tescili için Rusya Sağlık Bakanlığı’na başvuracağı belirtildi. Başvurunun, şirketin aşısının tek dozluk Rus Sputnik Light aşısı ile kombinasyonuna yönelik klinik testlerin sonuçlarını aldıktan sonra yapılacağı bilgisi de verildi.
Rus basınına konuşan şirketten bir temsilci, “AstraZeneca ve Sputnik Light aşısının birlikte kullanımına ilişkin araştırmaların sonuçlarını aldıktan sonra tescil için belgeleri sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, 9 Aralık’ta iki aşının kombinasyonuyla ilgili araştırmaların sonuçlarının Aralık 2021 veya Ocak 2022’de yayınlanacağını söylemişti. İki aşının kombinasyonuna yönelik araştırmalar geçen yıl şubat ayında başlamıştı.