https://tr.sputniknews.com/20220112/kombine-asinin-sonuclarindan-sonra-astrazeneca-asisinin-rusyada-tescili-icin-basvuru-yapacak-1052672275.html

‘Kombine aşının sonuçlarından sonra AstraZeneca, aşısının Rusya’da tescili için başvuru yapacak’

‘Kombine aşının sonuçlarından sonra AstraZeneca, aşısının Rusya’da tescili için başvuru yapacak’

İngiliz AstraZeneca şirketinin, kendi aşısının Rusya’da tescili için Rusya Sağlık Bakanlığı’na başvuracağı belirtildi. Başvurunun, şirketin aşısının tek dozluk... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T17:34+0300

2022-01-12T17:34+0300

2022-01-12T17:34+0300

koronavirüs

rusya

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

astrazeneca

sputnik light

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048585586_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_74a3cbd657d7f02506f7463ad91df2b6.jpg

Rus basınına konuşan şirketten bir temsilci, “AstraZeneca ve Sputnik Light aşısının birlikte kullanımına ilişkin araştırmaların sonuçlarını aldıktan sonra tescil için belgeleri sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, 9 Aralık’ta iki aşının kombinasyonuyla ilgili araştırmaların sonuçlarının Aralık 2021 veya Ocak 2022’de yayınlanacağını söylemişti. İki aşının kombinasyonuna yönelik araştırmalar geçen yıl şubat ayında başlamıştı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), astrazeneca, sputnik light