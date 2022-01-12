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https://tr.sputniknews.com/20220112/kopekleri-zehirledikleri-iddiasiyla-gozaltina-alinan-2-kisi-tutuklandi-1052645779.html
Köpekleri zehirledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Köpekleri zehirledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
İstanbul'da çok sayıda köpeği zehirleyerek öldürme suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişinin tutuklanmasına kararı verildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T02:33+0300
2022-01-12T02:33+0300
türkiye
köpek
pendik
hayvana şiddet
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İstanbul'un Pendik ilçesinde köpeklerin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 5 Ocak'ta Kurna Köyü civarında zehirlenerek öldürülen köpekler bulunduğu ihbarı ve Pendik Belediye Başkanlığı'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, “Soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirenlerin Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yerleri değiştirilen şüpheliler M.A. ve B.F.Ç. olduğu, şüphelilerin köpekleri zehirledikten sonra Pendik Belediyesi'nce zehirlendiği izlenimi verecek şekilde çektikleri videoları yine Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yeri değiştirilen N.K'ya gönderdikleri ve görüntülerin şüpheli N.K. aracılığıyla yayıldığı belirlenmiştir” denildi.Şüphelilerden M.A. ve B.F.Ç'nin üzerlerine atılı 'birden fazla hayvanı kasten öldürme' suçundan sevk edildikleri İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandıkları aktarılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bu soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi noktasında gereken tüm işlemler titizlikle yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
türkiye
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köpek, pendik, hayvana şiddet

Köpekleri zehirledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

02:33 12.01.2022
© AAyargı
yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
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İstanbul'da çok sayıda köpeği zehirleyerek öldürme suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişinin tutuklanmasına kararı verildi.
İstanbul'un Pendik ilçesinde köpeklerin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 5 Ocak'ta Kurna Köyü civarında zehirlenerek öldürülen köpekler bulunduğu ihbarı ve Pendik Belediye Başkanlığı'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirenlerin Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yerleri değiştirilen şüpheliler M.A. ve B.F.Ç. olduğu, şüphelilerin köpekleri zehirledikten sonra Pendik Belediyesi'nce zehirlendiği izlenimi verecek şekilde çektikleri videoları yine Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yeri değiştirilen N.K'ya gönderdikleri ve görüntülerin şüpheli N.K. aracılığıyla yayıldığı belirlenmiştir” denildi.

Şüphelilerden M.A. ve B.F.Ç'nin üzerlerine atılı 'birden fazla hayvanı kasten öldürme' suçundan sevk edildikleri İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandıkları aktarılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bu soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi noktasında gereken tüm işlemler titizlikle yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
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