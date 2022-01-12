https://tr.sputniknews.com/20220112/kopekleri-zehirledikleri-iddiasiyla-gozaltina-alinan-2-kisi-tutuklandi-1052645779.html

Köpekleri zehirledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Köpekleri zehirledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da çok sayıda köpeği zehirleyerek öldürme suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişinin tutuklanmasına kararı verildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T02:33+0300

2022-01-12T02:33+0300

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türkiye

köpek

pendik

hayvana şiddet

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İstanbul'un Pendik ilçesinde köpeklerin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 5 Ocak'ta Kurna Köyü civarında zehirlenerek öldürülen köpekler bulunduğu ihbarı ve Pendik Belediye Başkanlığı'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, “Soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirenlerin Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yerleri değiştirilen şüpheliler M.A. ve B.F.Ç. olduğu, şüphelilerin köpekleri zehirledikten sonra Pendik Belediyesi'nce zehirlendiği izlenimi verecek şekilde çektikleri videoları yine Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yeri değiştirilen N.K'ya gönderdikleri ve görüntülerin şüpheli N.K. aracılığıyla yayıldığı belirlenmiştir” denildi.Şüphelilerden M.A. ve B.F.Ç'nin üzerlerine atılı 'birden fazla hayvanı kasten öldürme' suçundan sevk edildikleri İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandıkları aktarılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bu soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi noktasında gereken tüm işlemler titizlikle yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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köpek, pendik, hayvana şiddet