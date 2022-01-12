https://tr.sputniknews.com/20220112/koronavirus-bilim-kurulu-toplaniyor-1052649218.html

Bilim Kurulu, Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısının rekor düzeye çıkması sonrası toplanacak

Bilim Kurulu, Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısının rekor düzeye çıkması sonrası toplanacak

Bilim Kurulu, Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısının dün 74 bini aşıp rekor düzeye çıkmasının ardından bugün toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T08:50+0300

2022-01-12T08:50+0300

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koronavirüs

fahrettin koca

koronavirüs bilim kurulu

bilim kurulu

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle bugün toplanacak.Toplantıda, koronavirüs salgınındaki son durum görüşülecek. Dünyada hızla yayılan Omicron varyantına ilişkin son durum değerlendirilecek.Ayrıca, vakaların hastanelere yansıması ve aşılama hızı da ele alınacak.Saat 17.30'da başlayacak toplantının ardından ardından yazılı açıklama yapılacak.Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildiTüm dünya koronavirüsün mutasyona uğramış hali Omicron varyantı ile mücadele ediyor. Pek çok ülke tedbirlere geri döndü.Son 24 saatte 430 bin 253 COVID-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 39 bin 226 oldu. Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

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