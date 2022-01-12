https://tr.sputniknews.com/20220112/kremlin-kanye-westin-rusya-ziyaretinin-organizasyonu-ile-ilgimiz-yok--1052670508.html

Kremlin: Kanye West’in Rusya ziyaretinin organizasyonu ile ilgimiz yok

Kremlin: Kanye West’in Rusya ziyaretinin organizasyonu ile ilgimiz yok

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’li sanatçı West’in gerçekleştireceği iddia edilen Rusya ziyaretinin organizasyonu ile bir ilgileri olmadığını söyledi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T17:04+0300

2022-01-12T17:04+0300

2022-01-12T17:04+0300

rusya

moskova

vladimir putin

dmitriy peskov

kanye west

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052671011_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5a3133eb436c607b616678f747885f66.jpg

Billboard dergisi, ABD'li rapçi Kanye West'in bahar veya yaz aylarında Rusya’yı ziyaret edip Moskova’da ‘Pazar Ayini’ konseri düzenlemeyi ve Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeyi planladığını iddia etti. Kaynak olarak da danışmanı Ameer Sudan gösterildi. Haberde Sudan, West'in Rusya’yı ‘ikinci evi’ yapmayı ve burada çok fazla vakit geçirmeyi planladığını, ayrıca iş faaliyetlerini Rusya’ya da yayıp milyarder Rus iş insanı Aras Agalarov ile işbirliği yapmak istediğini belirtti.Gazetecilerin bu konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Başkanlık idaresinin ayin konusunda da ziyaretin organizasyonunda da muhatap olduğunu düşünmüyorum” yanıtını verdi. Peskov, kendisi veya Putin’in West’in faaliyetleriyle ilgili bilgi sahibi olup olmadığı sorusuna da, “Herhangi bir değerlendirme yapabilecek kadar derin değil” yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211101/seytan-kilisesinin-onursal-rahibi-marilyn-manson-kanye-westin-kilise-konserinde-1050361621.html

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, moskova, vladimir putin, dmitriy peskov, kanye west