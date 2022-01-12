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https://tr.sputniknews.com/20220112/kremlin-kanye-westin-rusya-ziyaretinin-organizasyonu-ile-ilgimiz-yok--1052670508.html
Kremlin: Kanye West’in Rusya ziyaretinin organizasyonu ile ilgimiz yok
Kremlin: Kanye West’in Rusya ziyaretinin organizasyonu ile ilgimiz yok
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’li sanatçı West’in gerçekleştireceği iddia edilen Rusya ziyaretinin organizasyonu ile bir ilgileri olmadığını söyledi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T17:04+0300
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Billboard dergisi, ABD'li rapçi Kanye West'in bahar veya yaz aylarında Rusya’yı ziyaret edip Moskova’da ‘Pazar Ayini’ konseri düzenlemeyi ve Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeyi planladığını iddia etti. Kaynak olarak da danışmanı Ameer Sudan gösterildi. Haberde Sudan, West'in Rusya’yı ‘ikinci evi’ yapmayı ve burada çok fazla vakit geçirmeyi planladığını, ayrıca iş faaliyetlerini Rusya’ya da yayıp milyarder Rus iş insanı Aras Agalarov ile işbirliği yapmak istediğini belirtti.Gazetecilerin bu konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Başkanlık idaresinin ayin konusunda da ziyaretin organizasyonunda da muhatap olduğunu düşünmüyorum” yanıtını verdi. Peskov, kendisi veya Putin’in West’in faaliyetleriyle ilgili bilgi sahibi olup olmadığı sorusuna da, “Herhangi bir değerlendirme yapabilecek kadar derin değil” yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211101/seytan-kilisesinin-onursal-rahibi-marilyn-manson-kanye-westin-kilise-konserinde-1050361621.html
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rusya, moskova, vladimir putin, dmitriy peskov, kanye west

Kremlin: Kanye West’in Rusya ziyaretinin organizasyonu ile ilgimiz yok

17:04 12.01.2022
© AP Photo / Michael WykeKanye West
Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Michael Wyke
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Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’li sanatçı West’in gerçekleştireceği iddia edilen Rusya ziyaretinin organizasyonu ile bir ilgileri olmadığını söyledi.
Billboard dergisi, ABD'li rapçi Kanye West'in bahar veya yaz aylarında Rusya’yı ziyaret edip Moskova’da ‘Pazar Ayini’ konseri düzenlemeyi ve Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeyi planladığını iddia etti. Kaynak olarak da danışmanı Ameer Sudan gösterildi. Haberde Sudan, West'in Rusya’yı ‘ikinci evi’ yapmayı ve burada çok fazla vakit geçirmeyi planladığını, ayrıca iş faaliyetlerini Rusya’ya da yayıp milyarder Rus iş insanı Aras Agalarov ile işbirliği yapmak istediğini belirtti.
Gazetecilerin bu konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Başkanlık idaresinin ayin konusunda da ziyaretin organizasyonunda da muhatap olduğunu düşünmüyorum” yanıtını verdi.
Peskov, kendisi veya Putin’in West’in faaliyetleriyle ilgili bilgi sahibi olup olmadığı sorusuna da, “Herhangi bir değerlendirme yapabilecek kadar derin değil” yanıtını verdi.
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