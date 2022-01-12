https://tr.sputniknews.com/20220112/lavrov-yunan-mevkidasi-ile-cenevredeki-guvenlik-garantilerini-gorustu-1052671596.html

Lavrov, Yunan mevkidaşı ile Cenevre'deki güvenlik garantilerini görüştü

Lavrov, Yunan mevkidaşı ile Cenevre'deki güvenlik garantilerini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Cenevre ve Brüksel'deki güvenlik garantilerine ilişkin müzakereleri görüştü. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T17:24+0300

2022-01-12T17:24+0300

2022-01-12T17:24+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı telefon görüşmesinde Cenevre ve Brüksel'deki güvenlik garantilerine ilişkin müzakereleri görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “Avrupa’nın güvenlik garantilerine ilişkin Cenevre ve Brüksel’deki müzakerelerin önemi vurgulandı. Rus tarafı, Ukrayna'daki mevcut durum ve Minsk Tedbir Paketi'nin koşulsuz olarak uygulanmasına dayalı normalleşme yolları hakkında ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu” denildi.Açıklamada ayrıca tarafların ikili gündemin güncel konuları, dışişleri bakanlıkları arasındaki işbirliği perspektifleri ve Libya ve Suriye'deki çözüm konularını ele aldıkları kaydedildi.9-10 Ocak'ta Moskova'nın talep ettiği güvenlik garantileriyle ilgili Rusya ve ABD heyetleri arasındaki müzakereler İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılmıştı.Brüksel'de bugün yapılan Rusya-NATO Konseyi Toplantısı’nın ardından 13 Ocak'ta Viyana’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında istişareler yürütülecek.Rusya 2021 sonunda ABD ve NATO ile güvenlik garantilerine yönelik anlaşma tekliflerini yayınlamıştı. Moskova, Batılı partnerlerinden NATO’nun doğuya doğru genişlemesine son verilmesinin yanı sıra, İttifak’a Ukrayna’nın dahil edilmesi ve bitişiğindeki ülkelerde askeri üs kurulmasından vazgeçilmesi yönünde yasal garantiler talep ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20211207/lavrov-putin-bidena-kievin-minsk-anlasmalarini-uygulamasi-gerektigini-aciklayacak-1051536884.html

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rusya, sergey lavrov, nato, yunanistan, avrupa birliği, nikos dendias