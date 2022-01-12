https://tr.sputniknews.com/20220112/lubnan-merkez-bankasi-baskani-selameye-yurtdisina-cikis-yasagi-1052646304.html

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame'ye yurtdışına çıkış yasağı

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame'ye yurtdışına çıkış yasağı

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T03:41+0300

2022-01-12T03:41+0300

2022-01-12T03:41+0300

dünya

lübnan

yolsuzluk

yurtdışına çıkış yasağı

gassan selame

lübnan merkez bankası

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Lübnan resmi ajansı NNA, Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Aun'ın Merkez Bankası Başkanı Selame hakkındaki kararına ilişkin açıklamasını yayımladı.Yerel medyada yayımlanan haberlere istinaden bir açıklama yaptığını belirten Aun, hakkındaki suçlamalar ispatlanana kadar Selame için yurtdışına çıkış yasağı getirildiğini ifade etti.Açıklamada yasağın nedenine değinilmezken, yerel medyada çıkan haberlerde 'İnsanlar Reform İstiyor' hareketi mensuplarının Selame hakkında 'yolsuzluk' suçlamasıyla dava açtığı kaydedildi.Selame hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıLübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından 'zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk' gibi suçlamalarla dava açılmıştı.İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketinin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.Aynı suçlamalarla Fransa'daki adli merciler de Selame hakkında Mayıs 2021'de dava açıldığını duyurmuştu.Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211225/lubnan-cumhurbaskani-ulkenin-ekonomik-krizi-asmasi-6-ila-7-yil-alacak-1052102299.html

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lübnan, yolsuzluk, yurtdışına çıkış yasağı, gassan selame, lübnan merkez bankası