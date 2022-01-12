https://tr.sputniknews.com/20220112/lugansk-ukrayna-ozel-kuvvetleri-donbasstaki-temas-hattina-geldi-1052643556.html
Lugansk: Ukrayna özel kuvvetleri, Donbass'taki temas hattına geldi
Lugansk: Ukrayna özel kuvvetleri, Donbass'taki temas hattına geldi
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk'ta Halk Milisi Basın Dairesi yetkilisi Anton Mikujis, Ukrayna özel kuvvetlerinin Donbass'taki temas... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T00:59+0300
2022-01-12T00:59+0300
2022-01-12T00:59+0300
dünya
donbass
lugansk
ukrayna
özel kuvvetler
temas hattı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044850403_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_8a0f88d0929763699c5e9b0072a98be6.jpg
Lugansk Halk Milisi Basın Dairesi yetkilisi Anton Mikujis, Ukrayna özel kuvvetlerinin Donbass'taki temas hattına geldiğini duyurdu.Basın toplantısında konuşan Mikujis, "Stanitsa Luganskaya yerleşim biriminde bulunan Ukrayna ordusu 79. tugayı 1. taburunun mevzilerine 'Zapad' özel kuvvetleri merkezi bünyesindeki askerler geldi" dedi.Mikujis, özel kuvvetler askerlerinin kesişme hattına gelmesinin amacının sabotaj faaliyetleri yürütmek ve Lugansk Halk Milisi'nin mevzilerine ateş açmak olduğunu kaydetti.2020 yılında Donbass'ta ek ateşkes önlemleri yürürlüğe koyulmuştu. Bu önlemler, ateş açılmasını, yerleşim birimlerine ve yakınlarına silah ve teçhizat konuşlandırılmasını, keşif ve saldırı eylemlerinin yapılmasını tümüyle yasaklıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220111/donetskli-yetkililer-donbassta-tirmanan-gerilimi-yaklasan-rusya-nato-toplantisiyla-iliskilendirdi-1052600900.html
donbass
lugansk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044850403_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_b8bdfeece21f47e659529da2ace289db.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
donbass, lugansk, ukrayna, özel kuvvetler, temas hattı
Lugansk: Ukrayna özel kuvvetleri, Donbass'taki temas hattına geldi
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk'ta Halk Milisi Basın Dairesi yetkilisi Anton Mikujis, Ukrayna özel kuvvetlerinin Donbass'taki temas hattına geldiğini tespit ettiklerini söyledi.
Lugansk Halk Milisi Basın Dairesi yetkilisi Anton Mikujis, Ukrayna özel kuvvetlerinin Donbass'taki temas hattına geldiğini duyurdu.
Basın toplantısında konuşan Mikujis, "Stanitsa Luganskaya yerleşim biriminde bulunan Ukrayna ordusu 79. tugayı 1. taburunun mevzilerine 'Zapad' özel kuvvetleri merkezi bünyesindeki askerler geldi" dedi.
Mikujis, özel kuvvetler askerlerinin kesişme hattına gelmesinin amacının sabotaj faaliyetleri yürütmek ve Lugansk Halk Milisi'nin mevzilerine ateş açmak olduğunu kaydetti.
2020 yılında Donbass'ta ek ateşkes önlemleri yürürlüğe koyulmuştu. Bu önlemler, ateş açılmasını, yerleşim birimlerine ve yakınlarına silah ve teçhizat konuşlandırılmasını, keşif ve saldırı eylemlerinin yapılmasını tümüyle yasaklıyor.