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Lugansk: Ukrayna özel kuvvetleri, Donbass'taki temas hattına geldi
Lugansk: Ukrayna özel kuvvetleri, Donbass'taki temas hattına geldi
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk'ta Halk Milisi Basın Dairesi yetkilisi Anton Mikujis, Ukrayna özel kuvvetlerinin Donbass'taki temas... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T00:59+0300
2022-01-12T00:59+0300
dünya
donbass
lugansk
ukrayna
özel kuvvetler
temas hattı
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Lugansk Halk Milisi Basın Dairesi yetkilisi Anton Mikujis, Ukrayna özel kuvvetlerinin Donbass'taki temas hattına geldiğini duyurdu.Basın toplantısında konuşan Mikujis, "Stanitsa Luganskaya yerleşim biriminde bulunan Ukrayna ordusu 79. tugayı 1. taburunun mevzilerine 'Zapad' özel kuvvetleri merkezi bünyesindeki askerler geldi" dedi.Mikujis, özel kuvvetler askerlerinin kesişme hattına gelmesinin amacının sabotaj faaliyetleri yürütmek ve Lugansk Halk Milisi'nin mevzilerine ateş açmak olduğunu kaydetti.2020 yılında Donbass'ta ek ateşkes önlemleri yürürlüğe koyulmuştu. Bu önlemler, ateş açılmasını, yerleşim birimlerine ve yakınlarına silah ve teçhizat konuşlandırılmasını, keşif ve saldırı eylemlerinin yapılmasını tümüyle yasaklıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220111/donetskli-yetkililer-donbassta-tirmanan-gerilimi-yaklasan-rusya-nato-toplantisiyla-iliskilendirdi-1052600900.html
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donbass, lugansk, ukrayna, özel kuvvetler, temas hattı

Lugansk: Ukrayna özel kuvvetleri, Donbass'taki temas hattına geldi

00:59 12.01.2022
© AFP 2021 / Genya SavilovUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / Genya Savilov
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk'ta Halk Milisi Basın Dairesi yetkilisi Anton Mikujis, Ukrayna özel kuvvetlerinin Donbass'taki temas hattına geldiğini tespit ettiklerini söyledi.
Lugansk Halk Milisi Basın Dairesi yetkilisi Anton Mikujis, Ukrayna özel kuvvetlerinin Donbass'taki temas hattına geldiğini duyurdu.
Basın toplantısında konuşan Mikujis, "Stanitsa Luganskaya yerleşim biriminde bulunan Ukrayna ordusu 79. tugayı 1. taburunun mevzilerine 'Zapad' özel kuvvetleri merkezi bünyesindeki askerler geldi" dedi.
Mikujis, özel kuvvetler askerlerinin kesişme hattına gelmesinin amacının sabotaj faaliyetleri yürütmek ve Lugansk Halk Milisi'nin mevzilerine ateş açmak olduğunu kaydetti.
2020 yılında Donbass'ta ek ateşkes önlemleri yürürlüğe koyulmuştu. Bu önlemler, ateş açılmasını, yerleşim birimlerine ve yakınlarına silah ve teçhizat konuşlandırılmasını, keşif ve saldırı eylemlerinin yapılmasını tümüyle yasaklıyor.
Situation in Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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Donetskli yetkililer, Donbass’ta tırmanan gerilimi yaklaşan Rusya-NATO toplantısıyla ilişkilendirdi
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