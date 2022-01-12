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Malatya'da bir erkek, sokakta takibe alarak taciz ettiği kadın tarafından bıçaklandı
Malatya'da bir erkek, sokakta takibe alarak taciz ettiği kadın tarafından bıçaklandı
Malatya'da bir erkek, otobüs durağında bekleyen kadını takibe alarak ara sokakta taciz etti. Kendini korumaya çalışan kadın, tacizciyi bıçakladıktan sonra... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T23:00+0300
2022-01-12T23:00+0300
türkiye
malatya
kadın
taciz
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Malatya’da bir şahıs, takibe alarak taciz etmeye çalıştığı kadın tarafından bıçaklanarak hastanelik oldu.Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. Malatya Caddesi 1. Ara Çıkmazı üzerindeki bir durakta hastaneye gitmek için otobüs bekleyen İ.K.’ye aracı ile yaklaşan M.B., genç kadını taciz etmeye başladı. Durumdan rahatsız olan genç kadın bölgede bulunan ikametine doğru ilerken, M.B, peşinde gittiği İ.K.’yi taciz etmeyi sürdürdü. Ara sokağa girdiklerinde M.B., genç kadına saldırırken, İ.K. ise çantasında çıkardığı ekmek bıçağı ile M.B.’yi bacağından yaraladı.Polis ekiplerini arayan genç kadın yardım isterken olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler genç kadını ekip aracına alırken, yaralı şahıs ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan M.B.’nin daha önceden de İ.K.’ye yönelik taciz girişimlerinde bulunduğu genç kadın tarafından polis ekiplerine belirtilirken, olayda kullanılan bıçakla birlikte gözaltına alınan genç kadın polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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malatya, kadın, taciz

Malatya'da bir erkek, sokakta takibe alarak taciz ettiği kadın tarafından bıçaklandı

23:00 12.01.2022
© İHAMalatya'da bir erkek, sokakta takibe alarak taciz ettiği kadın tarafından bıçaklandı
Malatya'da bir erkek, sokakta takibe alarak taciz ettiği kadın tarafından bıçaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© İHA
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Malatya'da bir erkek, otobüs durağında bekleyen kadını takibe alarak ara sokakta taciz etti. Kendini korumaya çalışan kadın, tacizciyi bıçakladıktan sonra polis ekiplerini aradı.
Malatya’da bir şahıs, takibe alarak taciz etmeye çalıştığı kadın tarafından bıçaklanarak hastanelik oldu.
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. Malatya Caddesi 1. Ara Çıkmazı üzerindeki bir durakta hastaneye gitmek için otobüs bekleyen İ.K.’ye aracı ile yaklaşan M.B., genç kadını taciz etmeye başladı. Durumdan rahatsız olan genç kadın bölgede bulunan ikametine doğru ilerken, M.B, peşinde gittiği İ.K.’yi taciz etmeyi sürdürdü. Ara sokağa girdiklerinde M.B., genç kadına saldırırken, İ.K. ise çantasında çıkardığı ekmek bıçağı ile M.B.’yi bacağından yaraladı.

Polis ekiplerini arayan genç kadın yardım isterken olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler genç kadını ekip aracına alırken, yaralı şahıs ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan M.B.’nin daha önceden de İ.K.’ye yönelik taciz girişimlerinde bulunduğu genç kadın tarafından polis ekiplerine belirtilirken, olayda kullanılan bıçakla birlikte gözaltına alınan genç kadın polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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