https://tr.sputniknews.com/20220112/maskeli-kahraman-zorro-geri-donuyor-bu-kez-bir-kadin-tarafindan-canlandirilacak-1052682226.html

Maskeli kahraman Zorro geri dönüyor: Bu kez bir kadın tarafından canlandırılacak

Maskeli kahraman Zorro geri dönüyor: Bu kez bir kadın tarafından canlandırılacak

Meşhur aksiyon filmi Zorro, Robert Rodriguez'in yönetmenliğinde ve kadın bir başrolle geri dönüyor. Yeni filmde Zorru'nun, babasının intikamını almak isteyen... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T23:01+0300

2022-01-12T23:01+0300

2022-01-12T23:01+0300

yaşam

dizi

kadın oyuncu

zorro

robert rodriguez

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Dünyaca ünlü Hollywood aksiyon filmi Zorro, yazar ve yönetmen Robert Rodriguez tarafından dizi formatında tekrar izleyiciyle buluşturulacak.Kadın başrol oyuncunun yer alacağı filmde, öldürülen maskeli kahraman Zorro'nun kızının babasının intikamını alma serüveni anlatılacak.Deadline'da yer alan habere göre Rodriguez'in kadın bir başrol oyuncu seçmesi, filmi 'yeni bir yöne' çekecek.Dizi, Zorro'nun kızının, babasının kanun kaçağı kişiliğini benimsediği yeraltı topluluğuna girmesini konu alırken, bu durum 'Zorro'nun hakim olan ana temalarından büyük bir kopuş' olarak değerlendiriliyor.Yapımını NBC'nin üstleneceği projenin prömiyerinin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

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dizi, kadın oyuncu, zorro, robert rodriguez