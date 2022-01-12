https://tr.sputniknews.com/20220112/mehmet-barlas-fatih-terimsiz-bir-galatasarayi-dusunemiyorum-1052661457.html

Mehmet Barlas: Fatih Terim'siz bir Galatasaray'ı düşünemiyorum

Mehmet Barlas: Fatih Terim'siz bir Galatasaray'ı düşünemiyorum

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Fatih Terim'in Galatasaray ile özdeşleştiğini belirterek, "Fatih Terim'siz bir Galatasaray'ı düşünemiyorum" dedi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T13:38+0300

2022-01-12T13:38+0300

2022-01-12T13:38+0300

türkiye

mehmet barlas

galatasaray

fatih terim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1044518890_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_53c128632eb1d3f2fd00c693afdcde8a.jpg

Barlas bugünkü yazısında, Fatih Terim'in görevi bırakmasının ardından Galatasaraylıların şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Çünkü yeni Başkan Burak Elmas, arkasına Fatih Terim'i alarak Galatasaray başkanlığına seçilmişti. Artık bundan sonra futbolun da, siyasetin de, sağlık sorunlarının da tartışılması eskisi gibi olmayacak" görüşü dile getirdi.Barlas yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Kurumlar ile insanların özdeşliği hep dikkatimizi çekmiştir. Örneğin, önceki gün Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldı. Fatih Terim'siz bir Galatasaray'ı düşünemiyorum. Yani futbola ilgi duyduğumdan beri bu iki isim hep beraber anıldı. Bu konuda başka örnekler de var. Yani sadece futboldan değil, siyasetten de örnekler... Bugün Putin deyince Rusya'yı düşünmüyor musunuz? Veya AK Parti deyince Recep Tayyip Erdoğan aklınıza gelmiyor mu? Ancak yakın zamana kadar ben, AK Parti denilince Abdullah Gül'ü de hatırlardım. Şimdi hiç düşünemiyorum bile. Mesela geçmişte Adalet Partisi veya DYP denilince aklımıza Demirel gelirdi. Dünyada bir sürü Fransız var, ama Fransa denilince akla Napolyon geliyor."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehmet barlas, galatasaray, fatih terim