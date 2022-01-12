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https://tr.sputniknews.com/20220112/mehmet-barlas-fatih-terimsiz-bir-galatasarayi-dusunemiyorum-1052661457.html
Mehmet Barlas: Fatih Terim'siz bir Galatasaray'ı düşünemiyorum
Mehmet Barlas: Fatih Terim'siz bir Galatasaray'ı düşünemiyorum
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Fatih Terim'in Galatasaray ile özdeşleştiğini belirterek, "Fatih Terim'siz bir Galatasaray'ı düşünemiyorum" dedi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T13:38+0300
2022-01-12T13:38+0300
türkiye
mehmet barlas
galatasaray
fatih terim
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Barlas bugünkü yazısında, Fatih Terim'in görevi bırakmasının ardından Galatasaraylıların şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Çünkü yeni Başkan Burak Elmas, arkasına Fatih Terim'i alarak Galatasaray başkanlığına seçilmişti. Artık bundan sonra futbolun da, siyasetin de, sağlık sorunlarının da tartışılması eskisi gibi olmayacak" görüşü dile getirdi.Barlas yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Kurumlar ile insanların özdeşliği hep dikkatimizi çekmiştir. Örneğin, önceki gün Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldı. Fatih Terim'siz bir Galatasaray'ı düşünemiyorum. Yani futbola ilgi duyduğumdan beri bu iki isim hep beraber anıldı. Bu konuda başka örnekler de var. Yani sadece futboldan değil, siyasetten de örnekler... Bugün Putin deyince Rusya'yı düşünmüyor musunuz? Veya AK Parti deyince Recep Tayyip Erdoğan aklınıza gelmiyor mu? Ancak yakın zamana kadar ben, AK Parti denilince Abdullah Gül'ü de hatırlardım. Şimdi hiç düşünemiyorum bile. Mesela geçmişte Adalet Partisi veya DYP denilince aklımıza Demirel gelirdi. Dünyada bir sürü Fransız var, ama Fransa denilince akla Napolyon geliyor."
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mehmet barlas, galatasaray, fatih terim

Mehmet Barlas: Fatih Terim'siz bir Galatasaray'ı düşünemiyorum

13:38 12.01.2022
© İHA / MEHMET BARLAS - SEMİH CAN YILMAZFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© İHA / MEHMET BARLAS - SEMİH CAN YILMAZ
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Fatih Terim'in Galatasaray ile özdeşleştiğini belirterek, "Fatih Terim'siz bir Galatasaray'ı düşünemiyorum" dedi.
Barlas bugünkü yazısında, Fatih Terim'in görevi bırakmasının ardından Galatasaraylıların şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Çünkü yeni Başkan Burak Elmas, arkasına Fatih Terim'i alarak Galatasaray başkanlığına seçilmişti. Artık bundan sonra futbolun da, siyasetin de, sağlık sorunlarının da tartışılması eskisi gibi olmayacak" görüşü dile getirdi.
Barlas yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Kurumlar ile insanların özdeşliği hep dikkatimizi çekmiştir.
Örneğin, önceki gün Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldı. Fatih Terim'siz bir Galatasaray'ı düşünemiyorum. Yani futbola ilgi duyduğumdan beri bu iki isim hep beraber anıldı.
Bu konuda başka örnekler de var. Yani sadece futboldan değil, siyasetten de örnekler...
Bugün Putin deyince Rusya'yı düşünmüyor musunuz? Veya AK Parti deyince Recep Tayyip Erdoğan aklınıza gelmiyor mu?
Ancak yakın zamana kadar ben, AK Parti denilince Abdullah Gül'ü de hatırlardım.
Şimdi hiç düşünemiyorum bile. Mesela geçmişte Adalet Partisi veya DYP denilince aklımıza Demirel gelirdi.
Dünyada bir sürü Fransız var, ama Fransa denilince akla Napolyon geliyor."
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