https://tr.sputniknews.com/20220112/memurlara-verilecek-yiyecek-yardimi-tutarlari-belli-oldu-1052647930.html

Memurlara verilecek yiyecek yardımı tutarları belli oldu

Memurlara verilecek yiyecek yardımı tutarları belli oldu

Devlet memurları ve sözleşmeli personellerin öğle yemeği servisinden faydalanmaları halinde alınacak olan asgari yemek ücretleri belirlendi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T07:30+0300

2022-01-12T07:30+0300

2022-01-12T07:30+0300

memur

türkiye

yemek

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Milyonlarca Memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren Yiyecek yardımı yönetmeliği yayımlandı. Buna göre, memur ve sözleşmeli personeller öğle yemeği servisinden faydalanırsa günlük asgari 2.07 lira, azami de 10.09 lira ücret ödeyecekResmi Gazete'de yer alan karara göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, Yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınacak.Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak aşağıdaki tabloda belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.Uygulama 15 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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memur, yemek