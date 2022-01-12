https://tr.sputniknews.com/20220112/mersinde-aracini-kurtarmak-isteyen-surucu-akintiya-kapildi-1052666164.html

Mersin'de aracını kurtarmak isteyen sürücü, akıntıya kapıldı

Mersin'de aracını kurtarmak isteyen sürücü, akıntıya kapıldı

Mersin'de bir sürücü dere yatağına saplanan aracını kurtarmak isterken akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen adam, dere yatağının sığ kısmına gelince itfaiye... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T15:24+0300

2022-01-12T15:24+0300

2022-01-12T15:24+0300

türkiye

mersin

sel

otomobil

itfaiye

dere yatağı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052665969_0:0:339:190_1920x0_80_0_0_65a4c01996bd5440fc7596a40eb65a0e.jpg

Mersin'de Deliçay nehrini geçerken aracıyla birlikte dere yatağında mahsur kalan sürücü, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri suya saplanan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada ekiplere yardımcı olmak için aracın ön tarafından bulunan sürücü, suya düştü. Sudan çıkmaya çabalayan adam daha sonra akıntıyla birlikte su borularının içerisine sürüklendi. Suyun basıncı ile borularda sıkışarak boğulma tehlikesi atlatan adam, bir süre sürüklendikten sonra sığ bölgede karaya çıkarak kurtuldu. Aracın ise itfaiye ekiplerince çekilerek kurtarıldığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20211208/meteorolojiden-26-il-icin-alarm-kuvvetli-saganak-ve-yogun-kar-uyarisi-1051552781.html

türkiye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mersin, sel, otomobil, itfaiye, dere yatağı