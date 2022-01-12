https://tr.sputniknews.com/20220112/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-12-derece-dusecek-1052649632.html

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre kar ve soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı. Bugün İstanbul dahil birçok şehirde kar... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T09:30+0300

2022-01-12T09:30+0300

2022-01-12T09:30+0300

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Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün Türkiye'de tüm şehirler yağışlardan etkilenecek. İstanbul’da kar yağışının kendini göstermesi beklenirken, Ankara ve İzmir’de ise yağmur görülecek.Soğuk hava ve kar yağışı yarın da sürecek. Yarın İstanbul’da ve Ankara’da kar görülmesi beklenirken İzmir’de fırtına etkili olacak.Sıcaklıklar ciddi oranda düşüyorMeteoroloji’nin uyarısına göre, halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile bugünden itibaren yağışların; Marmara Bölgesi'nden başlayarak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220112/5-ilde-egitime-kar-engeli-1052641930.html

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