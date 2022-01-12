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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre kar ve soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı. Bugün İstanbul dahil birçok şehirde kar... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T09:30+0300
2022-01-12T09:30+0300
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hava durumu
yağmur
meteoroloji
kar
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Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün Türkiye'de tüm şehirler yağışlardan etkilenecek. İstanbul’da kar yağışının kendini göstermesi beklenirken, Ankara ve İzmir’de ise yağmur görülecek.Soğuk hava ve kar yağışı yarın da sürecek. Yarın İstanbul’da ve Ankara’da kar görülmesi beklenirken İzmir’de fırtına etkili olacak.Sıcaklıklar ciddi oranda düşüyorMeteoroloji’nin uyarısına göre, halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile bugünden itibaren yağışların; Marmara Bölgesi'nden başlayarak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220112/5-ilde-egitime-kar-engeli-1052641930.html
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ankara, izmir, istanbul, hava durumu, yağmur, meteoroloji, kar

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek

09:30 12.01.2022
© REUTERS / ISSEI KATOJaponya’da şiddetli kar yağışı: 215 kişi hastanelik oldu
Japonya’da şiddetli kar yağışı: 215 kişi hastanelik oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / ISSEI KATO
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre kar ve soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı. Bugün İstanbul dahil birçok şehirde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün Türkiye'de tüm şehirler yağışlardan etkilenecek. İstanbul’da kar yağışının kendini göstermesi beklenirken, Ankara ve İzmir’de ise yağmur görülecek.
Soğuk hava ve kar yağışı yarın da sürecek. Yarın İstanbul’da ve Ankara’da kar görülmesi beklenirken İzmir’de fırtına etkili olacak.

Sıcaklıklar ciddi oranda düşüyor

Meteoroloji’nin uyarısına göre, halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile bugünden itibaren yağışların; Marmara Bölgesi'nden başlayarak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
kar - eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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