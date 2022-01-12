https://tr.sputniknews.com/20220112/mezar-taslarini-calan-mermer-ustasi-seytana-uydum-1052665233.html

Mezar taşlarını çalan mermer ustası: Şeytana uydum

Mezar taşlarını çalan mermer ustası: Şeytana uydum

Trabzon'da kabristanlıktaki mermer mezar taşlarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan mermer ustası I.B., adli kontrolle serbest bırakıldı. Savunmasında... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T14:52+0300

2022-01-12T14:52+0300

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türkiye

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaabat ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi'ndeki mezarlıkta mermer mezar taşlarının farklı zamanlarda yerinden sökülerek çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, mezarlığı gören alana güvenlik kamerası yerleştirilerek takibe aldı.Önceki gün yine mezarlıktan mezar taşı çalındı. Polisin güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, şüphelinin I.B. olduğu tespit edildi. İlçede mermer ustası olan I.B., jandarma ekiplerince hırsızlık için kullandığı araçta yakalanarak gözaltına alındı.Görüntülerde şüphelinin, elleriyle söktüğü mezar taşını kucağında taşıyarak, yol kenarındaki otomobilin bagajına koyduğu anlar yer aldı.'Paraya ihtiyacım vardı'Çaldığı mezar taşlarının üzerini silerek aldığı siparişle yeniden üzerine başka defin ve ölüm tarihleri yazarak sattığı tespit edilen I.B., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin ifadesinde, "Yola yakın olduğundan o kabristanlığı tercih ettim. Paraya ihtiyacım vardı. Şeytana uydum. Çok pişman ve üzgünüm. Böyle bir şey yapmamalıydım" dediği belirtildi.Kabristanlıktaki hırsızlık olayından doğan tüm zararı karşılayacak olan I.B.’nin, ilçede usta olarak çalıştığı mermer atölyesinden de çıkarıldığı belirtildi.

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