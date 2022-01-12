Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime ara vermeyi düşünmüyoruz

"15 bin öğretmenin yüzde 50'sini, yani 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz. Diğer taraftan İstanbul'daki eğitim yatırımlarını okul öncesinden liseye kadar yeniden revize ediyoruz. Yeni yatırımlarla İstanbul'umuzu desteklemeye devam edeceğiz. Sadece basit bir şey söyleyeyim, İstanbul'da şu anda 157 tane devlet anaokulu var, resmi anaokulu var. İstanbul'a 1000 tane yeni anaokulu yapıyoruz. Planlamalarını yaptık inşallah hızlı bir şekilde bu yatırımları hizmete alacağız. İstanbul'a sadece kabaca bilgi vereyim ve bırakayım, 18 Şubat'a bırakalım, minimum 5 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. Maksimumu İstanbul ilimizin performansına bağlı, parayı kullanma kapasitesine bağlı, arsa bulmasına bağlı. İstanbul'da inşallah tam gün eğitime Esenyurt'tan başlayarak, en sıkıntılı ilçemiz Esenyurt. Esenyurt'taki problemleri de inşallah çözüyoruz. Esenyurt'tan başlayarak tüm ilçelerimizin eğitimle ilgili çok farklı bir evreye taşındığı bir dönem olacak."