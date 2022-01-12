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https://tr.sputniknews.com/20220112/milli-egitim-bakani-ozer-yuz-yuze-egitime-ara-vermeyi-dusunmuyoruz-1052662399.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime ara vermeyi düşünmüyoruz
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime ara vermeyi düşünmüyoruz
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarı yıl tatiline bir hafta kaldığını belirterek, "Yüz yüze eğitime devam. Kovid dolayısıyla kapalı olan hiçbir okulumuz... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T13:58+0300
2022-01-12T13:58+0300
türkiye
öğretmen
atama
mahmut özer
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'da eğitimle ilgili çok kıymetli adımlar atıldığını, bu konuda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bir eğitim neferi gibi gece gündüz çalıştığını söyledi.31 Ocak'ta yapılacak 15 bin öğretmen ataması törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştireceklerini aktaran Özer, şöyle devam etti:
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öğretmen, atama, mahmut özer

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime ara vermeyi düşünmüyoruz

13:58 12.01.2022
© DHAMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© DHA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarı yıl tatiline bir hafta kaldığını belirterek, "Yüz yüze eğitime devam. Kovid dolayısıyla kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamakta. Evet. Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama Allah'a şükür bizim en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılama oranlarının çok yüksek olması." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'da eğitimle ilgili çok kıymetli adımlar atıldığını, bu konuda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bir eğitim neferi gibi gece gündüz çalıştığını söyledi.
31 Ocak'ta yapılacak 15 bin öğretmen ataması törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştireceklerini aktaran Özer, şöyle devam etti:

"15 bin öğretmenin yüzde 50'sini, yani 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz. Diğer taraftan İstanbul'daki eğitim yatırımlarını okul öncesinden liseye kadar yeniden revize ediyoruz. Yeni yatırımlarla İstanbul'umuzu desteklemeye devam edeceğiz. Sadece basit bir şey söyleyeyim, İstanbul'da şu anda 157 tane devlet anaokulu var, resmi anaokulu var. İstanbul'a 1000 tane yeni anaokulu yapıyoruz. Planlamalarını yaptık inşallah hızlı bir şekilde bu yatırımları hizmete alacağız. İstanbul'a sadece kabaca bilgi vereyim ve bırakayım, 18 Şubat'a bırakalım, minimum 5 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. Maksimumu İstanbul ilimizin performansına bağlı, parayı kullanma kapasitesine bağlı, arsa bulmasına bağlı. İstanbul'da inşallah tam gün eğitime Esenyurt'tan başlayarak, en sıkıntılı ilçemiz Esenyurt. Esenyurt'taki problemleri de inşallah çözüyoruz. Esenyurt'tan başlayarak tüm ilçelerimizin eğitimle ilgili çok farklı bir evreye taşındığı bir dönem olacak."

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