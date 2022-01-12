https://tr.sputniknews.com/20220112/muglada-siddetli-yagis-toprak-kaymasi-ve-su-baskinlari-meydana-geldi-1052644758.html
Muğla'da şiddetli yağış: Toprak kayması ve su baskınları meydana geldi
Muğla'da şiddetli yağış: Toprak kayması ve su baskınları meydana geldi
Sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü Marmaris, Bodrum, Menteşe ve Ula ilçelerinde su baskınları ve taşkınlar yaşandı. Marmaris'in İçmeler Mahallesi Atatürk... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T01:37+0300
2022-01-12T01:37+0300
2022-01-12T01:37+0300
türkiye
muğla
bodrum
sel
yağış
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Meteoroloji verilerine göre, son 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağışın düştüğü Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Menteşe ve Ula ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Marmaris'in İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde toprak kayması yaşandı. Trafik tek yönden kontrollü sağlanırken, mahallenin bazı noktalarında yağışın ardından çukurlar oluştu. Belediye ekipleri, yolu temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede trafik ekipleri de güvenlik önlemi aldı.Dere taştı, istinat duvarı çöktü İçmeler Mahallesi'nde dere taştı. Belediye ekiplerince bazı noktalara kum torbaları yerleştirildi. Derelerden akan çamurlu su, İçmeler ve Uzunyalı sahilinde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Menteşe'nin Kiramettin Mahallesi’nde geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı çöktü.Yolların suyla kaplandığı Karabağlar Yaylası'na ise ulaşım sağlanamıyor. Belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı. Ula ilçesinde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu.Bodrum'da ise sağanak etkisini sürdürüyor. Belediye ekipleri, özellikle İslamhaneleri, Turgutreis, Yalıkavak ve Kadıkalesi mahallelerinde dün akşam su basan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yürütüyor.
türkiye
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muğla, bodrum, sel, yağış
Muğla'da şiddetli yağış: Toprak kayması ve su baskınları meydana geldi
Sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü Marmaris, Bodrum, Menteşe ve Ula ilçelerinde su baskınları ve taşkınlar yaşandı. Marmaris'in İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde toprak kayması meydana geldi.
Meteoroloji verilerine göre, son 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağışın düştüğü Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Menteşe ve Ula ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Marmaris'in İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde toprak kayması yaşandı. Trafik tek yönden kontrollü sağlanırken, mahallenin bazı noktalarında yağışın ardından çukurlar oluştu. Belediye ekipleri, yolu temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede trafik ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
Dere taştı, istinat duvarı çöktü
İçmeler Mahallesi'nde dere taştı. Belediye ekiplerince bazı noktalara kum torbaları yerleştirildi. Derelerden akan çamurlu su, İçmeler ve Uzunyalı sahilinde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Menteşe'nin Kiramettin Mahallesi’nde geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı çöktü.
Yolların suyla kaplandığı Karabağlar Yaylası'na ise ulaşım sağlanamıyor. Belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı. Ula ilçesinde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu.
Bodrum'da ise sağanak etkisini sürdürüyor. Belediye ekipleri, özellikle İslamhaneleri, Turgutreis, Yalıkavak ve Kadıkalesi mahallelerinde dün akşam su basan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yürütüyor.