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https://tr.sputniknews.com/20220112/murat-bardakci-muhalefetin-politikasi-1900lerin-ilk-senelerinde-kalmis-vaziyette-1052667251.html
Murat Bardakçı: Muhalefetin politikası 1900’lerin ilk senelerinde kalmış vaziyette
Murat Bardakçı: Muhalefetin politikası 1900’lerin ilk senelerinde kalmış vaziyette
HaberTürk yazarı tarihçi Murat Bardakçı, muhalefet partilerini eleştirerek, "Muhalefetin politikası 1900’lerin ilk senelerinde kalmış vaziyette! Tek bir... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T16:06+0300
2022-01-12T16:06+0300
türkiye
murat bardakçı
recep tayyip erdoğan
muhalefet
sultan 2. abdülhamid
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Bardakçı, 'Muhalefet ve Abdulhamid'i devirmek' başlıklı yazısında, Türkiye'nin bundan 100 yıl öncesinde olduğu gibi zayıf, çaresiz ve güçsüz olmadığını belirterek, "Ortada güçlenen, kalkınan, kendi silâhını kendisi yapmaya başlamış ve etrafında olup bitenlere karşı kararlı güç hâline gelmiş yeni bir Türkiye var" dedi.Bardakçı, yazısının ilgili kısmında şu düşüncelerini dile getirdi:"Memleket şimdi böyle ama muhalefetin politikası 1900’lerin ilk senelerinde kalmış vaziyette! Tek bir hedefleri var, Tayyip Erdoğan’ın işbaşından gitmesi! O hele bir gitsin de ne olacağı Allah kerim; ama bir gitsin!Hemen her gün ekranlara çıkan ve demeç üstüne demeç veren muhalif partilerin liderlerinden, sözcülerinden ve mensuplarından memleketin sıkıntılarına devâ olabilecek tek bir çözüm bilmem işittiniz mi?Ben işitmedim!Tek söyledikleri, Tayyip Erdoğan’ın gitmesi gerektiği! O gittikten sonra bütün dertler bitecek, memleket güllük gülistan olacak, demokrasi gelecek, kalkınmada ilk on ülkenin arasına gireceğiz, uzaya çıkacağız, Mars’a gideceğiz, Jüpiter’de de koloni kurup bayrağımızı dalgalandıracağız ama hele bir gitsin!Muhalefetimiz 2022’de yüz yirmi küsur sene öncesini, yani 1900’leri yaşıyor! Geçmişin tek sloganı olan “Gitsiiiiin!” haykırışları bugün de yükseliyor ama gittiği takdirde ne yapılacak, ne edilecek, sıkıntılara karşı ne tedbirler alınacak, bunlar hakkında tek söz eden yok!Geçen yüzyılda yaşanan felâketleri hatırlayıp ders almadığımız, sadece “Gönderme” fikrine takılıp kaldığımız ve “Hele bir başa geçelim, gerisini sonra düşünürüz” saplantısı ile ortaya yeni birşey koyamadığımız takdirde, o felâketler her daim yakamızda olurlar!"
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murat bardakçı, recep tayyip erdoğan, muhalefet, sultan 2. abdülhamid

Murat Bardakçı: Muhalefetin politikası 1900’lerin ilk senelerinde kalmış vaziyette

16:06 12.01.2022
© Fotoğraf : TwitterMurat Bardakçı
Murat Bardakçı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
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HaberTürk yazarı tarihçi Murat Bardakçı, muhalefet partilerini eleştirerek, "Muhalefetin politikası 1900’lerin ilk senelerinde kalmış vaziyette! Tek bir hedefleri var, Tayyip Erdoğan’ın işbaşından gitmesi! O hele bir gitsin de ne olacağı Allah kerim, ama bir gitsin" yorumunda bulundu.
Bardakçı, 'Muhalefet ve Abdulhamid'i devirmek' başlıklı yazısında, Türkiye'nin bundan 100 yıl öncesinde olduğu gibi zayıf, çaresiz ve güçsüz olmadığını belirterek, "Ortada güçlenen, kalkınan, kendi silâhını kendisi yapmaya başlamış ve etrafında olup bitenlere karşı kararlı güç hâline gelmiş yeni bir Türkiye var" dedi.
Bardakçı, yazısının ilgili kısmında şu düşüncelerini dile getirdi:
"Memleket şimdi böyle ama muhalefetin politikası 1900’lerin ilk senelerinde kalmış vaziyette! Tek bir hedefleri var, Tayyip Erdoğan’ın işbaşından gitmesi! O hele bir gitsin de ne olacağı Allah kerim; ama bir gitsin!
Hemen her gün ekranlara çıkan ve demeç üstüne demeç veren muhalif partilerin liderlerinden, sözcülerinden ve mensuplarından memleketin sıkıntılarına devâ olabilecek tek bir çözüm bilmem işittiniz mi?
Ben işitmedim!
Tek söyledikleri, Tayyip Erdoğan’ın gitmesi gerektiği! O gittikten sonra bütün dertler bitecek, memleket güllük gülistan olacak, demokrasi gelecek, kalkınmada ilk on ülkenin arasına gireceğiz, uzaya çıkacağız, Mars’a gideceğiz, Jüpiter’de de koloni kurup bayrağımızı dalgalandıracağız ama hele bir gitsin!
Muhalefetimiz 2022’de yüz yirmi küsur sene öncesini, yani 1900’leri yaşıyor! Geçmişin tek sloganı olan “Gitsiiiiin!” haykırışları bugün de yükseliyor ama gittiği takdirde ne yapılacak, ne edilecek, sıkıntılara karşı ne tedbirler alınacak, bunlar hakkında tek söz eden yok!
Geçen yüzyılda yaşanan felâketleri hatırlayıp ders almadığımız, sadece “Gönderme” fikrine takılıp kaldığımız ve “Hele bir başa geçelim, gerisini sonra düşünürüz” saplantısı ile ortaya yeni birşey koyamadığımız takdirde, o felâketler her daim yakamızda olurlar!"
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