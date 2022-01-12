Omicron varyantının sıçradığı Kırgızistan ve Kazakistan’da ani vaka artışları

Kırgızistan koronavirüsün Omicron varyantına bugün ilk kez rastlandığını bildirirken, Kazakistan da yeni varyantın bulunduğunu geçen hafta teyit etti. İki ülkede de vaka sayılarında ani bir artış mevcut. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, bugün 465 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu. Bu sayı beş aydır tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı. Kazakistan Sağlık Bakanı Azhar Giniyat da son bir haftada 8 binin üzerinde vaka kaydedildiğini açıkladı. Bu sayı bir önceki haftada kaydedilenden neredeyse üç kat daha fazla.
Koronavirüsün Omicron varyantına rastlandığını duyuran, Orta Asya'daki iki komşu ülke Kırgızistan ve Kazakistan’da Kovid-19 vakalarında ani artışlar görülüyor.
Kırgızistan koronavirüsün Omicron varyantına bugün ilk kez rastlandığını bildirirken, Kazakistan da yeni varyantın bulunduğunu geçen hafta teyit etti. İki ülkede de vaka sayılarında ani bir artış mevcut.
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, bugün 465 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu. Bu sayı beş aydır tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı.
Kazakistan Sağlık Bakanı Azhar Giniyat da son bir haftada 8 binin üzerinde vaka kaydedildiğini açıkladı. Bu sayı bir önceki haftada kaydedilenden neredeyse üç kat daha fazla.