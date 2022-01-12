https://tr.sputniknews.com/20220112/omicron-yayilimi-mecliste-de-artti-1052648502.html

Omicron yayılımı Meclis'te de arttı

Omicron yayılımı Meclis'te de arttı

Türkiye’de vaka rekorları kırılmasına sebep olan Omicron varyantı, Meclis’i de vurdu. Bazı isimler ikinci kez virüs kaparken son 10 gün içinde AK Parti’den... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T08:22+0300

2022-01-12T08:22+0300

2022-01-12T08:22+0300

koronavirüs

meclis

koronavirüs

koronavirüs aşısı

omicron

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Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Omicron sebebiyle artan salgının şiddeti TBMM’yi de etkiledi. Uzun zamandır, pozitif vaka rastlanmayan Meclis’te milletvekilleri art arda Kovid-19 olmaya başladı. TBMM’de salgının başından bu yana Kovid-19’a yakalanan milletvekili sayısının 200’ü aştığı belirtildi. Milletvekilleri arasında testlerin pozitif çıkma oranı bir dönem yüzde 30’lara ulaşmıştı. 4 doz aşı yaptırmalarına rağmen, Omicron’un etkisiyle son 10 günde çoğunluğu AK Parti’den olmak üzere milletvekilleri yeniden virüse yakalanmaya başladı. Edinilen bilgilere göre AK Parti’den Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ikinci kez virüs kaptılar. Kovid-19’a yakalanan AK Parti milletvekillerinden sadece Bülent Tüfenkçi kısa süre hastanede tedavi gördü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile AK Parti milletvekillerinden Emine Sare Aydın, Salih Cora, Emine Nur Günay ve Orhan Erdem’in tedavi süreçleri ise evde devam ediyor. CHP’den de İzmir Milletvekili Atilla Sertel ile Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer son dönemde Kovid-19 geçirenler arasına girdi.İkinci defa Kovid-19’a yakalananlar dâhil milletvekillerinin tamamının aşının etkisiyle hastalığı hafif geçirdikleri öğrenildi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, “Aşılar toplumsal sağlığın korunması ve toplumsal bağışıklığın kazanılması açısından çok önemli. Unutmayalım, aşı hastalıkları önleyebilir veya daha hafif seyretmesini sağlar. Lütfen aşılarımızı zamanında olalım” diyerek aşının önemine dikkat çekti.

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meclis, koronavirüs, koronavirüs aşısı, omicron