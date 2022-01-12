https://tr.sputniknews.com/20220112/ozel-harekat-polisi-esini-olduren-kadina-20-yil-hapis-cezasi-verildi-1052642769.html

Özel harekat polisi eşini öldüren kadına 20 yıl hapis cezası verildi

Özel harekat polisi eşini öldüren kadına 20 yıl hapis cezası verildi

Samsun'da evlerinde özel harekat polisi olan kocasını tabancayla vurarak öldüren 1 çocuk annesi kadın yargılandığı mahkemece 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T00:41+0300

2022-01-12T00:41+0300

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türkiye

polis

kadına şiddet

hapis cezası

cinayet

hapis

eş

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Tekkeköy ilçesinde 15 Temmuz akşamı Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Çitil, evlerinde eşi Yasemin Çitil tarafından vuruldu.4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil evlerinin birinci katındaki balkondan aşağı atlayarak kaçmak istedi. Yüzüstü düşen yaralı polis kanlar içinde kalarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan 1 çocuk annesi Yasemin Çitil, polis tarafından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasemin Çitil hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yasemin Çitil yargılandığı mahkemece 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.'Yasemin'i öldüreceğim, buraya gelin' "Tek amacım çocuğumun ve kendi canımı korumaktı” diyen Yasemin Çitil, verdiği savumada şunları söylemişti:'Tek fark ettiğim şey ise olay bitiminde silahtaki mermilerin bitmiş olduğuydu'Eşinin silahını kendini ve çocuğunu korumak için aldığını anlatan Yasemin Çitil, "Oğluma doğru gittiğimde eşimin, valizinden siyah renkte tabancasını çıkardığını gördüm. Silahı çıkarınca bizi öldüreceğinden emin oldum. Silahı çekti, birkaç kez doldur boşalt yaptı. 'Benden boşanamazsın, seni öldüreceğim, buradan hepimizin ölüsü çıkacak' dedi. Yalvardım, ağladım ve yapmamasını söyledim. Ayrılmak istediğimi yineledim. Eşim bağırmaktan boğazı tahriş olmuştu. Oğlum da çok ağlamıştı. Birlikte tezgahın oradaki suyu içmeye başladılar. Bu esnada maktul, tezgahın üzerine silahını bırakmıştı. Tezgahla balkon kapısı çok yakındır. Bu esnada kapı çalmaya başladı. Babam, ‘Kapıyı açın’ diye bağırmaya başlamıştı. Emrullah fevri davranmaya başladı ve bir anda silaha yeltendi. Ben kapıyı açmak istedim. Eşim silaha yeltenince ben ondan önce davrandım. Tek amacım beni ve çocuğumu öldürmemesini sağlamaktı. Silahı elime aldım, sıkı sıkı tuttum ve kesinlikle ona doğrultmadım. Amacım kesinlikle onu öldürmek ya da onu hedef almak değildi. Silah elimde kapıya yöneldiğimde eşim üzerime hamle yaptı, bu hamlesi nedeniyle elimdeki silah patladı. Sonrasında kulağıma bir çınlama sesi geldi, devamındaki eylemlerimi hatırlamıyorum. Tek hatırladığım eşimin balkondan atladığıydı. Tek fark ettiğim şey ise olay bitiminde silahtaki mermilerin bitmiş olduğuydu. Sonrasında silahı koltuğun üzerine attım ve kapıyı açtım. Yaptığım eylem nedeniyle çok pişmanım, tek amacım, çocuğumun ve kendi canımı korumaktı” demişti.

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polis, kadına şiddet, hapis cezası, cinayet, hapis, eş