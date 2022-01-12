https://tr.sputniknews.com/20220112/pendikte-kopekleri-zehirleyerek-olduren-2-belediye-calisani-tutuklandi-1052667802.html

Pendik'te köpekleri zehirleyerek öldüren 2 belediye çalışanı tutuklandı

Pendik'te köpekleri zehirleyerek öldüren 2 belediye çalışanı tutuklandı

İstanbul'da birden fazla köpeğin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, iki belediye çalışanı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T16:03+0300

2022-01-12T16:03+0300

2022-01-12T16:03+0300

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hayvan

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik'te köpeklerin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 5 Ocak'ta Kurna Köyü civarında zehirlenerek öldürülen köpekler bulunduğu ihbarı ve Pendik Belediye Başkanlığı'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, "Soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirenlerin Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yerleri değiştirilen şüpheliler M.A ve B.F.Ç olduğu, şüphelilerin köpekleri zehirledikten sonra Pendik Belediyesince zehirlendiği izlenimi verecek şekilde çektikleri videoları yine Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yeri değiştirilen N.K'ya gönderdikleri ve görüntülerin şüpheli N.K aracılığıyla yayıldığı belirlenmiştir" bilgisi verildi.Şüphelilerden M.A. ve B.F.Ç'nin üzerlerine atılı "birden fazla hayvanı kasten öldürme" suçundan sevk edildikleri İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandıkları belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bu soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi noktasında gereken tüm işlemler titizlikle yapılmaktadır'' ifadeleri kullanıldı.

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istanbul, pendik, işkence, hayvan hakları, hayvan