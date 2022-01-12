https://tr.sputniknews.com/20220112/perincek-turkiye-sandiga-giderken-abd-silahli-siddet-uygulayacak-1052644981.html

Perinçek: Türkiye sandığa giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak

Perinçek: Türkiye sandığa giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "ABD namlularını gösteriyor. Tanklarını yerleştiriyor. Hedefinin Türkiye olduğu askeri manevrada açıklandı" dedi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T01:53+0300

2022-01-12T01:53+0300

2022-01-12T01:58+0300

politika

abd

doğu perinçek

vatan partisi

yurt

tarikat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103979/35/1039793579_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c58258499d23297be82e6300e00132f9.jpg

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da gündemi değerlendirdi.Kazakistan'da yaşananlara değinen Perinçek, "Kazakistan kendi 15-16 Temmuz'unu yaşıyor. Burada çok büyük ders var. Silah kullananlar ABD'nin aleti olan terör örgütleri" diye konuştu.'Bu işler silahla çözülüyor'Perinçek şöyle devam etti: "Birinci çıkartacağımız ders bunlar, ABD'nin kullandığı terör örgütleridir ve bunlar Türklüğe karşı silah çekmişlerdir. Dünya çapındaki saflaşmada Rusya ve Çin Türkiye'nin ve Türk devletlerinin yanında cephe tutuyorlar. Bu cepheleşmeyi bizim çok iyi anlamamız lazım. Karadeniz'de Ukrayna'nın bütün yüzü ortaya çıktı. Kazakistan'daki terör örgütleri Ukrayna'da karargah kurmuş. Oraya kaçıyorlar. Üçüncü ders: Bu işler silahla çözülüyor. FETÖ darbesi silahla bastırıldı. PKK da silahla temizleniyor. Kazakistan'da da silahla çözüldü. Afganistan'da da silahla çözüldü. ABD temizlendikçe Türkiye rahatlıyor. Türkiye sandığa giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak Türkiye'ye. ABD namlularını gösteriyor. Tanklarını yerleştiriyor. Hedefinin Türkiye olduğu askeri manevrada açıklandı."'Bütün özel yurtlar, tarikat yurtları kamulaştırılmalı'Açıklamasında cemaat ve tarikat yurtlarına da değinen Perinçek, "Bütün özel yurtlar, tarikat yurtları kamulaştırılmalı. O yurtlarda evlatlarımız zehirleniyor. O yurtlarda kalan binlerce, on binlerce evladımız var. Bütün yurtlar devlet tarafından yönetilmeli" dedi."Modern bir toplumda dernekler, kooperatifler, sendikalar olduğunu" kaydeden Perinçek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Tarikatta şeyhe bağlı müritler var. Müritlerle demokrasi yapamazsınız. Ağanın marabasıyla, beyin yanaşmasıyla, cemaat mensubuyla demokrasi yapamazsınız. Bu babayı yaratan da ekonomik sıkıntılar. Çocuklarını bir yurda yerleştiremediği için o tarikatlardan medet umuyor. Bu sorun Diyanet'in çözeceği bir sorun değil. Hükümetin çözeceği bir sorun. Diyanet İşleri verileri Bakanlıkların önüne koyar. Yurtları kamulaştıracak. İki Türkiye'nin kanunlarını uygulayacak. Tekke ve zaviyeler kapatıldı ve bütün mal varlıkları kamuya geçti. Devrim kanunları uygulandığı zaman bu sorun ortadan kalkar. Mevcut yurtları tarikatlara cemaatlere bırakmayacaklar. Bütün özel yurtlar kamulaştırılmış ve devlet yönetimine geçmiştir diyecek. Eğitim kamu hizmetidir."

https://tr.sputniknews.com/20220111/arastirma-halkin-yuzde-80den-fazlasi-cocugumu-cemaat-ve-tarikatlarin-yurtlarina-vermem-diyor-1052639171.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, doğu perinçek, vatan partisi, yurt, tarikat