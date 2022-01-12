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Perinçek: Türkiye sandığa giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak
Perinçek: Türkiye sandığa giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "ABD namlularını gösteriyor. Tanklarını yerleştiriyor. Hedefinin Türkiye olduğu askeri manevrada açıklandı" dedi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T01:53+0300
2022-01-12T01:58+0300
politika
abd
doğu perinçek
vatan partisi
yurt
tarikat
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da gündemi değerlendirdi.Kazakistan'da yaşananlara değinen Perinçek, "Kazakistan kendi 15-16 Temmuz'unu yaşıyor. Burada çok büyük ders var. Silah kullananlar ABD'nin aleti olan terör örgütleri" diye konuştu.'Bu işler silahla çözülüyor'Perinçek şöyle devam etti: "Birinci çıkartacağımız ders bunlar, ABD'nin kullandığı terör örgütleridir ve bunlar Türklüğe karşı silah çekmişlerdir. Dünya çapındaki saflaşmada Rusya ve Çin Türkiye'nin ve Türk devletlerinin yanında cephe tutuyorlar. Bu cepheleşmeyi bizim çok iyi anlamamız lazım. Karadeniz'de Ukrayna'nın bütün yüzü ortaya çıktı. Kazakistan'daki terör örgütleri Ukrayna'da karargah kurmuş. Oraya kaçıyorlar. Üçüncü ders: Bu işler silahla çözülüyor. FETÖ darbesi silahla bastırıldı. PKK da silahla temizleniyor. Kazakistan'da da silahla çözüldü. Afganistan'da da silahla çözüldü. ABD temizlendikçe Türkiye rahatlıyor. Türkiye sandığa giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak Türkiye'ye. ABD namlularını gösteriyor. Tanklarını yerleştiriyor. Hedefinin Türkiye olduğu askeri manevrada açıklandı."'Bütün özel yurtlar, tarikat yurtları kamulaştırılmalı'Açıklamasında cemaat ve tarikat yurtlarına da değinen Perinçek, "Bütün özel yurtlar, tarikat yurtları kamulaştırılmalı. O yurtlarda evlatlarımız zehirleniyor. O yurtlarda kalan binlerce, on binlerce evladımız var. Bütün yurtlar devlet tarafından yönetilmeli" dedi."Modern bir toplumda dernekler, kooperatifler, sendikalar olduğunu" kaydeden Perinçek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Tarikatta şeyhe bağlı müritler var. Müritlerle demokrasi yapamazsınız. Ağanın marabasıyla, beyin yanaşmasıyla, cemaat mensubuyla demokrasi yapamazsınız. Bu babayı yaratan da ekonomik sıkıntılar. Çocuklarını bir yurda yerleştiremediği için o tarikatlardan medet umuyor. Bu sorun Diyanet'in çözeceği bir sorun değil. Hükümetin çözeceği bir sorun. Diyanet İşleri verileri Bakanlıkların önüne koyar. Yurtları kamulaştıracak. İki Türkiye'nin kanunlarını uygulayacak. Tekke ve zaviyeler kapatıldı ve bütün mal varlıkları kamuya geçti. Devrim kanunları uygulandığı zaman bu sorun ortadan kalkar. Mevcut yurtları tarikatlara cemaatlere bırakmayacaklar. Bütün özel yurtlar kamulaştırılmış ve devlet yönetimine geçmiştir diyecek. Eğitim kamu hizmetidir."
https://tr.sputniknews.com/20220111/arastirma-halkin-yuzde-80den-fazlasi-cocugumu-cemaat-ve-tarikatlarin-yurtlarina-vermem-diyor-1052639171.html
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abd, doğu perinçek, vatan partisi, yurt, tarikat

Perinçek: Türkiye sandığa giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak

01:53 12.01.2022 (güncellendi: 01:58 12.01.2022)
© AADoğu Perinçek
Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "ABD namlularını gösteriyor. Tanklarını yerleştiriyor. Hedefinin Türkiye olduğu askeri manevrada açıklandı" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da gündemi değerlendirdi.
Kazakistan'da yaşananlara değinen Perinçek, "Kazakistan kendi 15-16 Temmuz'unu yaşıyor. Burada çok büyük ders var. Silah kullananlar ABD'nin aleti olan terör örgütleri" diye konuştu.

'Bu işler silahla çözülüyor'

Perinçek şöyle devam etti: "Birinci çıkartacağımız ders bunlar, ABD'nin kullandığı terör örgütleridir ve bunlar Türklüğe karşı silah çekmişlerdir. Dünya çapındaki saflaşmada Rusya ve Çin Türkiye'nin ve Türk devletlerinin yanında cephe tutuyorlar. Bu cepheleşmeyi bizim çok iyi anlamamız lazım. Karadeniz'de Ukrayna'nın bütün yüzü ortaya çıktı. Kazakistan'daki terör örgütleri Ukrayna'da karargah kurmuş. Oraya kaçıyorlar. Üçüncü ders: Bu işler silahla çözülüyor. FETÖ darbesi silahla bastırıldı. PKK da silahla temizleniyor. Kazakistan'da da silahla çözüldü. Afganistan'da da silahla çözüldü. ABD temizlendikçe Türkiye rahatlıyor. Türkiye sandığa giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak Türkiye'ye. ABD namlularını gösteriyor. Tanklarını yerleştiriyor. Hedefinin Türkiye olduğu askeri manevrada açıklandı."

'Bütün özel yurtlar, tarikat yurtları kamulaştırılmalı'

Açıklamasında cemaat ve tarikat yurtlarına da değinen Perinçek, "Bütün özel yurtlar, tarikat yurtları kamulaştırılmalı. O yurtlarda evlatlarımız zehirleniyor. O yurtlarda kalan binlerce, on binlerce evladımız var. Bütün yurtlar devlet tarafından yönetilmeli" dedi.
"Modern bir toplumda dernekler, kooperatifler, sendikalar olduğunu" kaydeden Perinçek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Tarikatta şeyhe bağlı müritler var. Müritlerle demokrasi yapamazsınız. Ağanın marabasıyla, beyin yanaşmasıyla, cemaat mensubuyla demokrasi yapamazsınız. Bu babayı yaratan da ekonomik sıkıntılar. Çocuklarını bir yurda yerleştiremediği için o tarikatlardan medet umuyor. Bu sorun Diyanet'in çözeceği bir sorun değil. Hükümetin çözeceği bir sorun. Diyanet İşleri verileri Bakanlıkların önüne koyar. Yurtları kamulaştıracak. İki Türkiye'nin kanunlarını uygulayacak. Tekke ve zaviyeler kapatıldı ve bütün mal varlıkları kamuya geçti. Devrim kanunları uygulandığı zaman bu sorun ortadan kalkar. Mevcut yurtları tarikatlara cemaatlere bırakmayacaklar. Bütün özel yurtlar kamulaştırılmış ve devlet yönetimine geçmiştir diyecek. Eğitim kamu hizmetidir."
Yurt odası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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Araştırma: Halkın yüzde 80’den fazlası 'Çocuğumu cemaat ve tarikatların yurtlarına vermem' diyor
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