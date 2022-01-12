https://tr.sputniknews.com/20220112/peskov-natoya-ultimatomlar-yagdirmak-istemiyoruz-diyalogdan-yanayiz-1052666355.html
Peskov: NATO'ya ültimatomlar yağdırmak istemiyoruz, diyalogdan yanayız
Peskov: NATO'ya ültimatomlar yağdırmak istemiyoruz, diyalogdan yanayız
Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO'nun Ukrayna'nın üyeliğine 'açık kapı' bırakmasının Rusya'yı tehdit ettiğini ve Moskova'nın bu genişleme politikasının devam... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
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Brüksel'de 2 yıl aradan sonra toplanan Rusya-NATO Konseyi sürerken günlük basın toplantısı için basın mensuplarının karşısına çıkan Dmitriy Peskov'a, "Moskova, NATO'nun Ukrayna için 'açık kapı' ilkesine bağlılığını koruduğuna dair açıklamasına askeri-teknik önlemlerle mi yanıt verecek?" sorusu yöneltildi.Peskov, "NATO'nun açık kapı politikasını sürdürmesi, NATO'nun sınırlarımıza doğru ilerlemesi, bizim bakış açımıza göre bizi tehdit ediyor. Biz, tam da bunun devam etmemesi için hukuki bağlayıcı olan güvenlik garantileri talep ediyoruz" yanıtını verdi.Öncelikle bugünkü Rusya-NATO Konseyi toplantısının ve yarınki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısının bitmesini beklemeyi öneren Peskov, bunun ardından durum değerlendirmesini yapacaklarını belirtti."Biz, ABD'li yetkililerin yaptığı gibi tehditler, ültimatomlar yağdırmak, yüksek bir bedel ödeneceği uyarısı yapmak istemiyoruz" diye devam eden Peskov, "Eğer müzakere yapıyorsak, bunu kültürlü bir şekilde yaparız. Biz diyaloğa açığız, diplomatlarımız bu zor duruma rağmen diplomatik gelenekleri korudular. Her şeye rağmen önce müzakere etmeyi, daha sonra durum değerlendirmesi yapıp tahminde bulunmayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.Peskov, Rusya'nın NATO'nun her türlü olası genişlemesinden endişe duyduğunu, zira bunun kendileri için tehdit oluşturabileceğini ekledi.Rusya’nın istediği, hukuki bağlayıcılığı olan güvenlik garantileri, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi durdurması, Ukrayna’nın ittifaka üye olmayacağına ilişkin taahhütte bulunulması ve NATO’nun 1997’den sonraki genişleme politikaları çerçevesinde doğu Avrupa ülkelerine yerleştirdiği silahlar ile askeri tesislerin geri çekilmesi gibi şartlar içeriyor.Rusya’nın istediği güvenlik garantileri, Rusya-NATO Konseyi toplantısının ardından yarın da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ülkeleri toplantısında ele alınacak. Söz konusu toplantıda Ukrayna heyeti de yer alacak.
https://tr.sputniknews.com/20220112/rusya-nato-konseyi-iki-sene-sonra-ilk-kez-toplandi--1052657011.html
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rusya, abd, nato, dmitriy peskov
Peskov: NATO'ya ültimatomlar yağdırmak istemiyoruz, diyalogdan yanayız
15:26 12.01.2022 (güncellendi: 15:35 12.01.2022)
Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO'nun Ukrayna'nın üyeliğine 'açık kapı' bırakmasının Rusya'yı tehdit ettiğini ve Moskova'nın bu genişleme politikasının devam etmemesi için hukuki bağlayıcılığı olan güvenlik garantileri talep ettiğini söyledi. ABD'nin yaptığı gibi ültimatomlar yağdırma taraftarı olmadıklarını söyleyerek diyalog çağrısını yineledi.
Brüksel'de 2 yıl aradan sonra toplanan Rusya-NATO Konseyi sürerken günlük basın toplantısı için basın mensuplarının karşısına çıkan Dmitriy Peskov'a, "Moskova, NATO'nun Ukrayna için 'açık kapı' ilkesine bağlılığını koruduğuna dair açıklamasına askeri-teknik önlemlerle mi yanıt verecek?" sorusu yöneltildi.
Peskov, "NATO'nun açık kapı politikasını sürdürmesi, NATO'nun sınırlarımıza doğru ilerlemesi, bizim bakış açımıza göre bizi tehdit ediyor. Biz, tam da bunun devam etmemesi için hukuki bağlayıcı olan güvenlik garantileri talep ediyoruz" yanıtını verdi.
Öncelikle bugünkü Rusya-NATO Konseyi toplantısının ve yarınki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısının bitmesini beklemeyi öneren Peskov, bunun ardından durum değerlendirmesini yapacaklarını belirtti.
"Biz, ABD'li yetkililerin yaptığı gibi tehditler, ültimatomlar yağdırmak, yüksek bir bedel ödeneceği uyarısı yapmak istemiyoruz" diye devam eden Peskov, "Eğer müzakere yapıyorsak, bunu kültürlü bir şekilde yaparız. Biz diyaloğa açığız, diplomatlarımız bu zor duruma rağmen diplomatik gelenekleri korudular. Her şeye rağmen önce müzakere etmeyi, daha sonra durum değerlendirmesi yapıp tahminde bulunmayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Peskov, Rusya'nın NATO'nun her türlü olası genişlemesinden endişe duyduğunu, zira bunun kendileri için tehdit oluşturabileceğini ekledi.
Rusya’nın istediği, hukuki bağlayıcılığı olan güvenlik garantileri, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi durdurması, Ukrayna’nın ittifaka üye olmayacağına ilişkin taahhütte bulunulması ve NATO’nun 1997’den sonraki genişleme politikaları çerçevesinde doğu Avrupa ülkelerine yerleştirdiği silahlar ile askeri tesislerin geri çekilmesi gibi şartlar içeriyor.
Rusya’nın istediği güvenlik garantileri, Rusya-NATO Konseyi toplantısının ardından yarın da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ülkeleri toplantısında ele alınacak. Söz konusu toplantıda Ukrayna heyeti de yer alacak.