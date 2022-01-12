Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220112/peskov-natoya-ultimatomlar-yagdirmak-istemiyoruz-diyalogdan-yanayiz-1052666355.html
Peskov: NATO'ya ültimatomlar yağdırmak istemiyoruz, diyalogdan yanayız
Peskov: NATO'ya ültimatomlar yağdırmak istemiyoruz, diyalogdan yanayız
Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO'nun Ukrayna'nın üyeliğine 'açık kapı' bırakmasının Rusya'yı tehdit ettiğini ve Moskova'nın bu genişleme politikasının devam... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T15:26+0300
2022-01-12T15:35+0300
rusya
dünya
abd
nato
dmitriy peskov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052666290_0:223:3091:1961_1920x0_80_0_0_c68176344ffd4d78d179df828b82325b.jpg
Brüksel'de 2 yıl aradan sonra toplanan Rusya-NATO Konseyi sürerken günlük basın toplantısı için basın mensuplarının karşısına çıkan Dmitriy Peskov'a, "Moskova, NATO'nun Ukrayna için 'açık kapı' ilkesine bağlılığını koruduğuna dair açıklamasına askeri-teknik önlemlerle mi yanıt verecek?" sorusu yöneltildi.Peskov, "NATO'nun açık kapı politikasını sürdürmesi, NATO'nun sınırlarımıza doğru ilerlemesi, bizim bakış açımıza göre bizi tehdit ediyor. Biz, tam da bunun devam etmemesi için hukuki bağlayıcı olan güvenlik garantileri talep ediyoruz" yanıtını verdi.Öncelikle bugünkü Rusya-NATO Konseyi toplantısının ve yarınki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısının bitmesini beklemeyi öneren Peskov, bunun ardından durum değerlendirmesini yapacaklarını belirtti."Biz, ABD'li yetkililerin yaptığı gibi tehditler, ültimatomlar yağdırmak, yüksek bir bedel ödeneceği uyarısı yapmak istemiyoruz" diye devam eden Peskov, "Eğer müzakere yapıyorsak, bunu kültürlü bir şekilde yaparız. Biz diyaloğa açığız, diplomatlarımız bu zor duruma rağmen diplomatik gelenekleri korudular. Her şeye rağmen önce müzakere etmeyi, daha sonra durum değerlendirmesi yapıp tahminde bulunmayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.Peskov, Rusya'nın NATO'nun her türlü olası genişlemesinden endişe duyduğunu, zira bunun kendileri için tehdit oluşturabileceğini ekledi.Rusya’nın istediği, hukuki bağlayıcılığı olan güvenlik garantileri, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi durdurması, Ukrayna’nın ittifaka üye olmayacağına ilişkin taahhütte bulunulması ve NATO’nun 1997’den sonraki genişleme politikaları çerçevesinde doğu Avrupa ülkelerine yerleştirdiği silahlar ile askeri tesislerin geri çekilmesi gibi şartlar içeriyor.Rusya’nın istediği güvenlik garantileri, Rusya-NATO Konseyi toplantısının ardından yarın da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ülkeleri toplantısında ele alınacak. Söz konusu toplantıda Ukrayna heyeti de yer alacak.
https://tr.sputniknews.com/20220112/rusya-nato-konseyi-iki-sene-sonra-ilk-kez-toplandi--1052657011.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052666290_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_d18c2bb5cf006578ecbf36632ad5d30b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, nato, dmitriy peskov

Peskov: NATO'ya ültimatomlar yağdırmak istemiyoruz, diyalogdan yanayız

15:26 12.01.2022 (güncellendi: 15:35 12.01.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO'nun Ukrayna'nın üyeliğine 'açık kapı' bırakmasının Rusya'yı tehdit ettiğini ve Moskova'nın bu genişleme politikasının devam etmemesi için hukuki bağlayıcılığı olan güvenlik garantileri talep ettiğini söyledi. ABD'nin yaptığı gibi ültimatomlar yağdırma taraftarı olmadıklarını söyleyerek diyalog çağrısını yineledi.
Brüksel'de 2 yıl aradan sonra toplanan Rusya-NATO Konseyi sürerken günlük basın toplantısı için basın mensuplarının karşısına çıkan Dmitriy Peskov'a, "Moskova, NATO'nun Ukrayna için 'açık kapı' ilkesine bağlılığını koruduğuna dair açıklamasına askeri-teknik önlemlerle mi yanıt verecek?" sorusu yöneltildi.
Peskov, "NATO'nun açık kapı politikasını sürdürmesi, NATO'nun sınırlarımıza doğru ilerlemesi, bizim bakış açımıza göre bizi tehdit ediyor. Biz, tam da bunun devam etmemesi için hukuki bağlayıcı olan güvenlik garantileri talep ediyoruz" yanıtını verdi.
Öncelikle bugünkü Rusya-NATO Konseyi toplantısının ve yarınki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısının bitmesini beklemeyi öneren Peskov, bunun ardından durum değerlendirmesini yapacaklarını belirtti.
"Biz, ABD'li yetkililerin yaptığı gibi tehditler, ültimatomlar yağdırmak, yüksek bir bedel ödeneceği uyarısı yapmak istemiyoruz" diye devam eden Peskov, "Eğer müzakere yapıyorsak, bunu kültürlü bir şekilde yaparız. Biz diyaloğa açığız, diplomatlarımız bu zor duruma rağmen diplomatik gelenekleri korudular. Her şeye rağmen önce müzakere etmeyi, daha sonra durum değerlendirmesi yapıp tahminde bulunmayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Peskov, Rusya'nın NATO'nun her türlü olası genişlemesinden endişe duyduğunu, zira bunun kendileri için tehdit oluşturabileceğini ekledi.
Rusya’nın istediği, hukuki bağlayıcılığı olan güvenlik garantileri, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi durdurması, Ukrayna’nın ittifaka üye olmayacağına ilişkin taahhütte bulunulması ve NATO’nun 1997’den sonraki genişleme politikaları çerçevesinde doğu Avrupa ülkelerine yerleştirdiği silahlar ile askeri tesislerin geri çekilmesi gibi şartlar içeriyor.
Rusya’nın istediği güvenlik garantileri, Rusya-NATO Konseyi toplantısının ardından yarın da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ülkeleri toplantısında ele alınacak. Söz konusu toplantıda Ukrayna heyeti de yer alacak.
Rusya- NATO Konseyi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
SAVUNMA
Rusya-NATO Konseyi, iki sene sonra ilk kez toplandı
12:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:41Kılıçdaroğlu: Yürek parçalayan bir olayı hemen sıcağı sıcağına siyasete konu etmeyi etik bulmadım
15:41Azerbaycan, Ermenistan ile sınır bölgesindeki ordusunu teyakkuza geçirdi
15:41Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan için 18 yıl 3 aya kadar hapis istendi
15:33Babacan'dan Erdoğan'a: Ne dese tutmuyor, kimse yemiyor
15:26Peskov: NATO'ya ültimatomlar yağdırmak istemiyoruz, diyalogdan yanayız
15:24Mersin'de aracını kurtarmak isteyen sürücü, akıntıya kapıldı
15:20Kokpite dalan yolcu, duran uçağın camından atlamaya çalıştı
15:10TFF, Başakşehir-Konyaspor maçını erteledi
15:08İstinaf, Kemal Kurkut için ‘saldırgan eylemde bulundu’ diyerek, tazminat kararını bozdu
14:52Mezar taşlarını çalan mermer ustası: Şeytana uydum
14:49Gittiği şehirde kapanma ilan edilince görücü usulü tanıştığı adamın evinde mahsur kaldı
14:47'Bazı Türk düşmanlarını kızdırmamak için Leyla Gencer ve İdil Biret'in dünyaya açılmaları önlendi'
14:45Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Torrent, ilk idmanına çıktı
14:4312 yaşından küçük 5 çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan bakkal: Bana iftira atıyorlar
14:34Yekaterinburg'da 'bomba ihbarları' nedeniyle 163 okul tahliye edildi
14:32Rolls-Royce CEO'suna göre rekor kıran satışlarda Kovid-19 ölümlerinin payı büyük
14:32TTB: Siyasi aktörler doğrudan bizim muhatabımız değil
14:273 futbolcu aynı anda vole yapmaya kalktı, hiçbiri topa vuramadı
14:26Avukat Dilara Yıldız’ın öldürülmesine barolardan tepki: Derhal harekete geçi̇lmeli̇
14:17Hatay'da sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi