Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220112/prof-dr-mehmet-ceyhan-turkovac-verilerini-yorumladi-1182-vakali-faz-3-calismasi-olmaz-1052657372.html
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Turkovac verilerini yorumladı: 1182 vakalı Faz-3 çalışması olmaz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Turkovac verilerini yorumladı: 1182 vakalı Faz-3 çalışması olmaz
Turkovac aşısıyla ilgili yeterli veri olmadan acil kullanım onayı verilmesini eleştiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açıklanan son bilgileri değerlendirdi. Ceyhan... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T12:39+0300
2022-01-12T12:39+0300
koronavirüs
veri
açıklama
aşı
mehmet ceyhan
çalışma
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
faz 3
turkovac
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052090055_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b034477e4d83343b9b9ea0022a07167f.jpg
Yerli aşı Turkovac'la ilgili hiçbir veri açıklanmadan acil kullanım onayı verilmesi ve vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başlanması eleştirilere neden olmuştu.Tepkiler üzerine bugün Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver bir basın toplantısı düzenledi. Prof. Dr. Tanrıöver, 1182 gönüllü üzerinde çalışma yaptıklarını kaydederek, “Bu ara analizden elde ettiğimiz bilgiler ışığında şunu çok net söyleyebiliriz: Turkovac en az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşıdır. Ancak güvenlik, etkinlik ve İmmünojenitesi çalışmalarının halen devam ettiğini bir kez daha belirtmeliyim” dedi.Geçen hafta Sözcü'ye verdiği özel demeçte “Turkovac yaptırın diyemem” ifadesini kullanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açıklanan verileri Sözcü'den Yusuf Demir'e değerlendirdi. Ceyhan şöyle konuştu:'Hi̇ç yoktan i̇yi̇di̇r''Di̇ğer aşılarda Faz-3 çalişmasi 50-60 bi̇n ki̇şi̇yle yapıldı''Bu Faz-2 düzeyi̇nde bi̇r çalışma''Üçüncü doz çalışmasının sonucu açıklanmadı'
https://tr.sputniknews.com/20220104/mehmet-ceyhan-birisi-turkovac-asimiz-sinovactan-daha-iyi-diyorsa-buna-aciklik-getirmek-zorunda-1052395445.html
https://tr.sputniknews.com/20220106/prof-dr-ceyhan-izolasyon-suresinin-dusurulmesinin-sebebi-islerin-yurumesini-saglamak-1052456907.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052090055_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_f283ffbed6d47365adaf680b3a1b27ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
veri, açıklama, aşı, mehmet ceyhan, çalışma, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, faz 3, turkovac

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Turkovac verilerini yorumladı: 1182 vakalı Faz-3 çalışması olmaz

12:39 12.01.2022
© İHA / İHA-AW499760TURKOVAC
TURKOVAC - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© İHA / İHA-AW499760
Abone ol
Turkovac aşısıyla ilgili yeterli veri olmadan acil kullanım onayı verilmesini eleştiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açıklanan son bilgileri değerlendirdi. Ceyhan, “Hiç yoktan iyidir diyelim ama Projenin başında 40 bin 800 vakayla çalışacaklarını açıkladılar. Açıkçası 1182 vaka bilimsel anlamda uluslararası bilim dünyası için bir anlam taşımaz" dedi.
Yerli aşı Turkovac'la ilgili hiçbir veri açıklanmadan acil kullanım onayı verilmesi ve vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başlanması eleştirilere neden olmuştu.
Tepkiler üzerine bugün Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver bir basın toplantısı düzenledi.
Prof. Dr. Tanrıöver, 1182 gönüllü üzerinde çalışma yaptıklarını kaydederek, “Bu ara analizden elde ettiğimiz bilgiler ışığında şunu çok net söyleyebiliriz: Turkovac en az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşıdır. Ancak güvenlik, etkinlik ve İmmünojenitesi çalışmalarının halen devam ettiğini bir kez daha belirtmeliyim” dedi.
Geçen hafta Sözcü'ye verdiği özel demeçte “Turkovac yaptırın diyemem” ifadesini kullanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açıklanan verileri Sözcü'den Yusuf Demir'e değerlendirdi. Ceyhan şöyle konuştu:
Çalışmaların başında uluslararası ilgili yerlere gönderilen projede vaka hedefi 40 bin 800 olarak açıklandı. Bunun belgesi elimizde. 1182 vakayla Faz-3 aşı çalışması olmaz.
Yani bu önveri olarak son derece yetersiz. Şu andaki durum şu… Turkovac aşısı, acil kullanım onayı sonrası kaç kişiye yapıldı bilmiyorum… Eğer varsa bu verilerin yayınlanması iyi olur. Ama şu ana kadar bu bilgi de elimizde yoktu. Bunu daha yeni açıklıyorlar. Bazı detaylar da eksik…
Zaten aynı ekip Sinovac çalışması sırasında, 10 bin üzerinde vaka aldıklarında, o bile yetersiz dedik. Dolayısıyla tek başına çıkan sonuçlar yanıltıcıydı. Sinovac yüzde 83 etkin denildi, sonra Şili'de 10 milyon kişinin üzerindeki veri açıklandığında bunun yüzde 60'lar civarında olduğu görüldü. O yüzden 1182 vakalı Faz-3 çalışması olmaz.
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
KORONAVİRÜS
Mehmet Ceyhan: Birisi 'Turkovac aşımız Sinovac'tan daha iyi' diyorsa buna açıklık getirmek zorunda
4 Ocak, 16:26

'Hi̇ç yoktan i̇yi̇di̇r'

Neden Faz-3'te bu kadar çok vaka gerekiyor. Nedeni şu: Hastalık zaten çok yüksek oranda belirtisiz seyrediyor. Siz bu kadar belirtisiz seyreden hastalıkta 1182 vakayla bir sonuç söylerseniz… Belirtisiz seyredenler var, gözden kaçanlar var, bunların sonunda ortaya koyacağınız rakam yarın bu vaka sayısı 50 bine ulaştığında ondan farklı çıkma olasılığı çok yüksektir. İstatistiki anlamda… Onun için çok sayıda vaka gerekir.
Ama hiç yoktan iyidir diyelim ama 1182 vaka bilimsel anlamda uluslararası bilim dünyası için bir anlam taşımaz açıkçası. Şimdiye kadar olmayan bir veriydi. Bu veriyi görmek iyi oldu.

'Di̇ğer aşılarda Faz-3 çalişmasi 50-60 bi̇n ki̇şi̇yle yapıldı'

Keşke acil kullanım onayından önce verilseydi ama bir Faz-3 çalışması için, vaka sayısı açısından yeterli değil… Zaten dikkat ederseniz 40 bin-50 bin-60 bin vakalarla yapıldı hep diğer aşıların Faz-3 çalışmaları…
Sinovac'ın çalışmasını da aynı ekip yürüttü ki birçok ülkede aynı anda yürüdü çalışma… Endonezya'da, Şili'de, Türkiye'de aynı anda yürüdü… Sadece Türkiye'de yapılan 10 binin üzerindeydi…
Şimdi sadece Türkiye'de yapılmış çok merkezli bir çalışmada, proje palınında 29 merkezin katılacağı yazıyor, 1182 gönüllü sayısı yeterli değil.

'Bu Faz-2 düzeyi̇nde bi̇r çalışma'

Faz-1 çalışmaları birkaç yüzlük vakayla yapılır. Faz-2 çalışmaları açıklanan sayıdaki vakayla yapılır. Yani bu çalışmanın ölçüsü bir Faz-2 çalışması kadar. Faz-3'ün anlamı şudur. Klinik saha deneyi… Faz-3 sahada aşı yapar ve kişilere gerçek ortamda etkinliğini görürsünüz. Onun için de çok sayıda vaka gerekir.
Zaten etkinlikten daha çok güvenilirlik üzerinde durulmuş. Onun nedeni de şu: Güvenilirlikte varılmak istenen nokta, birinci dozdan sonra söylenebilir. Ama ikinci dozda 108 gün falan takip edildi deniyor. Fakat özellikle bu son varyantlarda hep 3 ay sonra inaktif aşıların etkisinin azalması sözkonusu. O yüzden de inaktif aşılar 108 gün kabaca 3 buçuk aylık bir süre… Bundan sonra bu aşılananlarda aşının etkisi diğer aşılarda olduğu gibi olursa o zaman kaç kişi hastalanacak bu veri yok.

'Üçüncü doz çalışmasının sonucu açıklanmadı'

İkincisi iki ayrı bir çalışmaydı bu… İşte bu primer aşılama iki doz yapılıp değerlendirildi. Bir de daha önce başka aşıyla iki doz aşılanmış kişilerde üçüncü dozda Turkovac aşısı verildi. O başka bir çalışma. Onun sonucu yok henüz. Ama ona da acil kullanım onayı verildi.
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. Ceyhan: İzolasyon süresinin düşürülmesinin sebebi, işlerin yürümesini sağlamak
6 Ocak, 10:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:39CHP'li Salıcı: Millet İttifakı'nın içinde HDP yok ve katılmak gibi bir talebi de yok
12:39Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Turkovac verilerini yorumladı: 1182 vakalı Faz-3 çalışması olmaz
12:38Cem Yılmaz, takipçisine org hediye etti: 'Bizde yanlış olmaz, güle güle kullan'
12:37Antalya'da 9 araca çarpan otobüs kaldırıma çıktı: 5 yaralı
12:28Rusya-NATO Konseyi, iki sene sonra ilk kez toplandı
12:27Kanada'da aşı olmayı reddedenler için sağlık vergisi getiriliyor
12:19İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
12:16Çocuk parkında pitbull gezdiriyordu, cezayı duyunca kendi elleriyle teslim etti
12:14Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz
12:14GAZBİR: Doğal gaz, kömür ve LPG'den daha ekonomik ve çevreci
12:06‘Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Almatı’da’
12:01Yediler, içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar
11:59İkizlerin babası 'spermlerim çalındı' diyen iş insanı çıktı
11:48Fatih Altaylı: Türkiye'nin sorunu bu babalardır, o çocukları ölüme yollayan işte bu 'Primat' kafadır
11:41Ermenistan: Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda bir askerimiz daha öldü
11:39YouTuber'lara vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu
11:39İsveç'te yüksek elektrik fiyatlarından etkilenen hanelere devlet desteği
11:36Şiddetli rüzgar binanın dış cephesini söktü
11:31Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda Formula 2'de yarışacağını açıkladı
11:27Yedigöller Milli Parkı’nda yeni bitki türü keşfedildi