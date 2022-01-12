Putin ve Paşinyan: KGAÖ barış güçleri, Kazakistan'daki durumun normalleşmesini sağladı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, KGAÖ dönem başkanı Paşinyan'la KGAÖ barış gücü operasyonunun gidişatı hakkında görüş alışverişi yaptı.



Barış güçlerinin eylemlerinin koordineli ve etkili olduğuna dikkat çeken taraflar, bunun Kazakistan'daki durumun normalleşmesini sağladığının altını çizdi.



Dağlık Karabağ'daki mevcut durumu ele alan Putin ve Paşinyan, 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihinde Rusya, Azerbaycan, Ermenistan liderleri tarafından yapılan ortak açıklamalarda belirtilen mutabakatların uygulanmasıyla ilgili çeşitli konuları istişare etti.



Taraflar, iki ülke arasındaki temasların farklı düzeylerde devam etmesini kararlaştırdı.



Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle ülkeni batısındaki Zhanaozen ve Aktau kentlerinde 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı dahil ülke genelinde şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara dönüşmüştü.



Yaşanan olaylarda binlerce kişi yaralanmış, hayatını kaybedenler de olmuştu. Kazakistan lideri Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu. Gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerine başlamıştı. KGAÖ barış gücü birliklerini gönderme kararı, şu anda KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi Başkanı olan Paşinyan tarafından açıklanmıştı.