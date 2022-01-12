https://tr.sputniknews.com/20220112/rolls-royce-ceosu-aandemi-doneminde-arac-satislari-sirketin-tarihindeki-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1052661511.html
Rolls-Royce CEO'su: Pandemi döneminde araç satışları, şirketin tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı
Rolls-Royce CEO'su: Pandemi döneminde araç satışları, şirketin tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı
Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller-Otvös, araç satışlarının pandemi döneminde şirketin tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T13:37+0300
2022-01-12T13:37+0300
2022-01-12T13:37+0300
dünya
rolls-royce
lüks araç
satış
lüks
lüks yaşam
koronavirüs
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Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller-Otvös, şirketinin pandemi döneminde 117 yıllık tarihindeki en yüksek araba satışına ulaştığını söyledi. Financial Times'a verdiği demeçte, pandeminin 'insanların hayatın kısa olabileceğini anlamasını sağladığını' belirten Müller-Otvös, "Bu durum aynı zamanda yüksek satışlara yol açtı" dedi.FT'ye göre, İngiliz lüks otomobil üreticisi geçen yıl 5.586 adet araba sattı Bu rakam, 2020'ye göre toplam satışlarda yüzde 49 artış yaşandığı anlamına geliyor. Bu arada Rolls-Royce, kitlesel tüketici grubunun aksine, bir Phantom modeli için için 455 bin dolar ödeyebilecek bir müşteriye hitap ediyor.Satışların Çin, Batı Yarımküre, Avrupa ve Orta Doğu'da canlı olduğunu söyleyen Müller-Otvös, satışların Güney Kore ve Rusya'da da iyi performans gösterdiğini söyledi. Şirket ayırca, diğer otomobil üreticilerini engelleyen çip sıkıntısından da etkilenmedi.Pandemide lüks tüketimin arttığına ilişkin bir veri de Lamborghini'den gelmişti. Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann, Aralık ayında yaptığı açıklamada "Bu yılın satışları, şimdiye kadarki en iyi yıldan daha yüksek" demişti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rolls-royce, lüks araç, satış, lüks, lüks yaşam, koronavirüs
Rolls-Royce CEO'su: Pandemi döneminde araç satışları, şirketin tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı
Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller-Otvös, araç satışlarının pandemi döneminde şirketin tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.
Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller-Otvös, şirketinin pandemi döneminde 117 yıllık tarihindeki en yüksek araba satışına ulaştığını söyledi.
Financial Times'a verdiği demeçte, pandeminin 'insanların hayatın kısa olabileceğini anlamasını sağladığını' belirten Müller-Otvös, "Bu durum aynı zamanda yüksek satışlara yol açtı" dedi.
FT'ye göre, İngiliz lüks otomobil üreticisi geçen yıl 5.586 adet araba sattı Bu rakam, 2020'ye göre toplam satışlarda yüzde 49 artış yaşandığı anlamına geliyor.
Bu arada Rolls-Royce, kitlesel tüketici grubunun aksine, bir Phantom modeli için için 455 bin dolar ödeyebilecek bir müşteriye hitap ediyor.
Satışların Çin, Batı Yarımküre, Avrupa ve Orta Doğu'da canlı olduğunu söyleyen Müller-Otvös, satışların Güney Kore ve Rusya'da da iyi performans gösterdiğini söyledi. Şirket ayırca, diğer otomobil üreticilerini engelleyen çip sıkıntısından da etkilenmedi.
Pandemide lüks tüketimin arttığına ilişkin bir veri de Lamborghini'den gelmişti. Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann, Aralık ayında yaptığı açıklamada "Bu yılın satışları, şimdiye kadarki en iyi yıldan daha yüksek" demişti.