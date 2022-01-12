Rusya: Rus askeri nakliye uçakları Kazakistan’dan Moskova'ya 376 kişi daha ulaştırdı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bugün Rus nakliye uçaklarıyla Kazakistan’dan Moskova’ya 376 Rus vatandaş daha tahliye edildi. Kazakistan'dan tahliye edilen Rus ve yabancı vatandaş sayısı 2 bin 95’e çıktı.Rusya’nın Almatı Büyükelçiliği, bugün Kazakistan’ın Almatı şehrinden Moskova Bölgesi’ndeki Çkalov Havalimanı’na bir tahliye seferinin daha yapılacağını duyurdu. Büyükelçilik, Kazakistan’dan ayrılmak isteyen tüm vatandaşlara Almatı Havalimanı’na gelmesini tavsiye etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri nakliye uçaklarının Kazakistan’dan Moskova’ya 376 Rus vatandaşı daha ulaştırdığını duyurdu. Rusya’nın Almatı Büyükelçiliği, bugün bir tahliye seferinin daha yapılacağını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bugün Rus nakliye uçaklarıyla Kazakistan’dan Moskova’ya 376 Rus vatandaş daha tahliye edildi. Kazakistan'dan tahliye edilen Rus ve yabancı vatandaş sayısı 2 bin 95’e çıktı.
Rusya’nın Almatı Büyükelçiliği, bugün Kazakistan’ın Almatı şehrinden Moskova Bölgesi’ndeki Çkalov Havalimanı’na bir tahliye seferinin daha yapılacağını duyurdu. Büyükelçilik, Kazakistan’dan ayrılmak isteyen tüm vatandaşlara Almatı Havalimanı’na gelmesini tavsiye etti.