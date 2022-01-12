https://tr.sputniknews.com/20220112/rus-disisleri-rusya-ve-nato-avrupadaki-guvenliginin-bozulmasini-etkileyen-tum-faktorleri-gorustu-1052676510.html

Rus Dışişleri: Rusya ve NATO Avrupa’daki güvenliğinin bozulmasını etkileyen tüm faktörleri görüştü

Rus Dışişleri: Rusya ve NATO Avrupa’daki güvenliğinin bozulmasını etkileyen tüm faktörleri görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya ve NATO’nun bugünkü toplantıda Avrupa’daki güvenliğinin bozulmasını etkileyen tüm faktörleri görüştüğünü... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T19:31+0300

2022-01-12T19:31+0300

2022-01-12T20:10+0300

rusya

dünya

nato

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, bugünkü Rusya-NATO Konseyi toplantısına ilişkin değerlendirmesinde görüşmelerin Avrupa’nın güvenliğinin son yıllarda gözlemlenen bozulmasını etkileyen tüm faktörlerin analizine adandığını söyledi.‘NATO’nun genişlemesi Rusya için kabul edilemeyecek riskleri beraberinde getiriyor’Kuzey Atlantik İttifakının genişlemesinin kabul edilemeyecek riskleri beraberinde getirdiğine dikkat çeken Gruşko, Moskova’nın bu risklere karşı koyacağı konusunda uyardı.“Avrupa'da güvenliğin bozulmasını ciddi şekilde etkileyen ikinci faktör, ittifakın genişleme sürecidir. Rusya ile ortak sınırı olan sadece bir ülkenin, Polonya’nın 1997’de NATO'nun kapısını çaldığını hatırlatırım. Bugün pek çok devlet NATO üyesi oldu ve bu ülkelerin toprakları, Rusya'ya çeşitli coğrafi yönlerden ve stratejik derinliğe doğru güç projeksiyonu için açıkça kullanılıyor” diyen Gruşko, şöyle devam etti:‘NATO, Rusya'yı kontrol altına almak için muazzam kaynaklar ayırıyor’NATO’nun Rusya’yı kontrol altına almaya meyilli olduğunu vurgulayan Gruşko, “NATO'nun politikasının ve askeri gelişiminin en önünde yer alan görev, Rusya'yı kontrol altına almaktır. Bunun için muazzam kaynaklar ayrılıyor, ittifakın temel amacının bu olduğu gizlenmiyor ve bu gerçek, Avrupa’nın genel güvenliğini farklı ilkeler üzerinde inşa etme girişimlerinde yıkıcı bir etkiye sahip” diye konuştu.‘ABD ve müttefikleri tüm harekat alanlarında üstünlük sağlamaya çalışıyor’Gruşko, “ABD ve müttefikleri karada, havada, denizde ve şimdi de uzay ve siber alan olmak üzere tüm alanlarda, tüm çatışma alanlarında üstünlük sağlamaya çalışıyor” vurgusunu yaptı.‘Rusya ve NATO'nun birleştirici pozitif gündemi yok’Rusya ve NATO'nun hiçbir birleştirici pozitif gündeminin olmadığına dikkat çeken Gruşko, şunları söyledi:“Son olarak, bu oldukça üzücü tablonun unsurlarından biri, NATO'nun kararının sonucunda ortak çıkarlar alanlarında bizimle ittifak arasında uygulamada olan işbirliğinin tamamının askıya alınmasıdır. Bugün birleştirici pozitif gündemimiz yok, hiç yok.”

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