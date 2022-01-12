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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220112/rusya-kgao-baris-gucleri-kazakistanda-onemli-kamusal-ve-sosyal-tesisleri-kontrol-altina-aldi---1052658868.html
Rusya: KGAÖ barış güçleri, Kazakistan'da önemli kamusal ve sosyal tesisleri kontrol altına aldı
Rusya: KGAÖ barış güçleri, Kazakistan'da önemli kamusal ve sosyal tesisleri kontrol altına aldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'da görev yapan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin havaalanları, televizyon yayın merkezleri ve... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T13:01+0300
2022-01-12T13:04+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
kazakistan
kgaö
kasım cömert tokayev
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Şiddet olayları sonrası durumun kontrol altında olduğu Kazakistan'da, stratejik öneme sahip tesisleri korumak üzere bu ülkeye intikal eden KGAÖ barış güçleri göreve devam ediyor. Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "KGAÖ barış güçleri, havaalanlarını, fırınları, termik elektrik santrallerini (TES), televizyon yayın merkezlerini, su pompa istasyonlarını, askeri depoları, cephanelikleri ve diğer önemli kamusal, askeri ve sosyal tesisleri korumakta olup TES-1, TES-2, TES-3'ü, Almatı ekmek fabrikasını, 'Druzhba' şehir su kanalını, Almatı-Telekom şirketinin üç telekomünikasyon merkezini de koruma altına aldı" dendi. Bakanlık, KGAÖ barı güçlerinin son 24 saatte en sosyal öneme sahip tesisi koruma altına aldığını kaydetti. Barış güçlerinin görev yaptığı bölgelerde insansız hava aracı birimlerinin devreye alındığını ve 4 bölgesinde 24 saat boyunca havadan izleme yapıldığını belirten bakanlık, gözlem sonuçlarının gerçek zamanlı olarak mobil kontrol noktalarına iletildiğinin altını çizdi. Ne olmuştu? Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle ülkeni batısındaki Zhanaozen ve Aktau kentlerinde 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı dahil ülke genelinde şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara dönüşmüştü. Yaşanan olaylarda binlerce kişi yaralanmış, hayatını kaybedenler de olmuştu. Kazakistan lideri Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu. Gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerine başlamıştı. Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti. Tokayev, 10 Ocak’ı ulusal yas günü ilan etmişti. Protestoların yayılması, şiddet ve yağma olaylarının yaşanması sonucu 19 Ocak’a kadar olağanüstü hal ilan edilmiş ve terörle mücadele operasyonu başlatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/kazakistan-lideri-tokayev-kgao-baris-gucleri-2-gun-icinde-cekilmeye-baslayacak-1052605248.html
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rusya, kazakistan, kgaö, kasım cömert tokayev

Rusya: KGAÖ barış güçleri, Kazakistan'da önemli kamusal ve sosyal tesisleri kontrol altına aldı

13:01 12.01.2022 (güncellendi: 13:04 12.01.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girKGAÖ barış güçleri
KGAÖ barış güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'da görev yapan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin havaalanları, televizyon yayın merkezleri ve askeri depolar gibi önemli kamusal ve sosyal tesisleri kontrol altına aldığını belirtti.
Şiddet olayları sonrası durumun kontrol altında olduğu Kazakistan'da, stratejik öneme sahip tesisleri korumak üzere bu ülkeye intikal eden KGAÖ barış güçleri göreve devam ediyor. Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "KGAÖ barış güçleri, havaalanlarını, fırınları, termik elektrik santrallerini (TES), televizyon yayın merkezlerini, su pompa istasyonlarını, askeri depoları, cephanelikleri ve diğer önemli kamusal, askeri ve sosyal tesisleri korumakta olup TES-1, TES-2, TES-3'ü, Almatı ekmek fabrikasını, 'Druzhba' şehir su kanalını, Almatı-Telekom şirketinin üç telekomünikasyon merkezini de koruma altına aldı" dendi.
Bakanlık, KGAÖ barı güçlerinin son 24 saatte en sosyal öneme sahip tesisi koruma altına aldığını kaydetti. Barış güçlerinin görev yaptığı bölgelerde insansız hava aracı birimlerinin devreye alındığını ve 4 bölgesinde 24 saat boyunca havadan izleme yapıldığını belirten bakanlık, gözlem sonuçlarının gerçek zamanlı olarak mobil kontrol noktalarına iletildiğinin altını çizdi.
Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan lideri Tokayev: KGAÖ barış güçleri 2 gün içinde çekilmeye başlayacak
Dün, 09:26

Ne olmuştu?

Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle ülkeni batısındaki Zhanaozen ve Aktau kentlerinde 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı dahil ülke genelinde şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara dönüşmüştü.
Yaşanan olaylarda binlerce kişi yaralanmış, hayatını kaybedenler de olmuştu. Kazakistan lideri Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu. Gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerine başlamıştı. Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti. Tokayev, 10 Ocak’ı ulusal yas günü ilan etmişti.
Protestoların yayılması, şiddet ve yağma olaylarının yaşanması sonucu 19 Ocak’a kadar olağanüstü hal ilan edilmiş ve terörle mücadele operasyonu başlatılmıştı.
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