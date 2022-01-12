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Rusya-NATO Konseyi, iki sene sonra ilk kez toplandı
Rusya-NATO Konseyi, iki sene sonra ilk kez toplandı
Rusya’nın NATO’dan istediği güvenlik garantilerinin ele alınacağı Rusya-NATO Konseyi toplantısı başladı. Bu, Rusya-NATO Konseyi’nin 2019’dan beri ilk... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T12:28+0300
2022-01-12T12:39+0300
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Rusya’nın, kendi güvenliği için NATO’dan istediği garantiler, İsviçre’nin Cenevre kentinde Rusya ile ABD temsilcileri tarafından dün görüşülmesi ardından bugün de Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan Rusya-NATO Konseyi’nde ele alınıyor. Rusya’nın istediği, hukuki bağlayıcılığı olacak güvenlik garantileri, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi durdurması, Ukrayna’nın ittifaka üye olmayacağına ilişkin taahhütte bulunulması ve NATO’nun 1997’den sonraki genişleme politikaları çerçevesinde doğu Avrupa ülkelerine yerleştirdiği silahlar ile askeri tesislerin geri çekilmesi gibi şartlar içeriyor. Rusya söz konusu taleplerini içeren anlaşma taslaklarını aralık ayında yayınladı. Kremlin ve Rus Dışişleri yetkilileri, bu anlaşmaların bir an önce imzalanması gerektiğini söylüyor ve müzakere sürecinin uzayıp gitmesini istemediklerini vurguluyor. Cenevre’de dün gerçekleştirilen görüşmede bir ilerleme sağlanabilmiş değil, ancak Rus yetkililer görüşmelerin gerçekleşmiş olmasını ve müzakerelere devam edilmesine ilişkin karar alınmasını dahi şu an için pozitif bir gelişme olarak gördüklerini kaydetti. Rusya’nın istediği güvenlik garantileri, Rusya-NATO Konseyi toplantısının ardından yarın da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ülkeleri toplantısında ele alınacak. Söz konusu toplantıda Ukrayna’nın heyeti de yer alacak. Rusya’nın güvenlik garantilerini gündeme getirme zamanı, Ukrayna’nın doğusunda ordu ile milis güçleri arasında çatışmaların arttığı ve Batı ülkelerinin Kiev’e silah tedarikini artırdığı bir döneme denk geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220110/ryabkov-rusya-ve-abd-arasindaki-gorusmeler-karmasik-derin-ve-somut-idi-1052589009.html
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rusya, nato, abd, ukrayna, brüksel, cenevre

Rusya-NATO Konseyi, iki sene sonra ilk kez toplandı

12:28 12.01.2022 (güncellendi: 12:39 12.01.2022)
© REUTERS / POOLRusya- NATO Konseyi
Rusya- NATO Konseyi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / POOL
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Rusya’nın NATO’dan istediği güvenlik garantilerinin ele alınacağı Rusya-NATO Konseyi toplantısı başladı. Bu, Rusya-NATO Konseyi’nin 2019’dan beri ilk toplanışı.
Rusya’nın, kendi güvenliği için NATO’dan istediği garantiler, İsviçre’nin Cenevre kentinde Rusya ile ABD temsilcileri tarafından dün görüşülmesi ardından bugün de Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan Rusya-NATO Konseyi’nde ele alınıyor.
Rusya’nın istediği, hukuki bağlayıcılığı olacak güvenlik garantileri, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi durdurması, Ukrayna’nın ittifaka üye olmayacağına ilişkin taahhütte bulunulması ve NATO’nun 1997’den sonraki genişleme politikaları çerçevesinde doğu Avrupa ülkelerine yerleştirdiği silahlar ile askeri tesislerin geri çekilmesi gibi şartlar içeriyor.
Rusya söz konusu taleplerini içeren anlaşma taslaklarını aralık ayında yayınladı. Kremlin ve Rus Dışişleri yetkilileri, bu anlaşmaların bir an önce imzalanması gerektiğini söylüyor ve müzakere sürecinin uzayıp gitmesini istemediklerini vurguluyor.
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Cenevre’de dün gerçekleştirilen görüşmede bir ilerleme sağlanabilmiş değil, ancak Rus yetkililer görüşmelerin gerçekleşmiş olmasını ve müzakerelere devam edilmesine ilişkin karar alınmasını dahi şu an için pozitif bir gelişme olarak gördüklerini kaydetti.
Rusya’nın istediği güvenlik garantileri, Rusya-NATO Konseyi toplantısının ardından yarın da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ülkeleri toplantısında ele alınacak. Söz konusu toplantıda Ukrayna’nın heyeti de yer alacak.
Rusya’nın güvenlik garantilerini gündeme getirme zamanı, Ukrayna’nın doğusunda ordu ile milis güçleri arasında çatışmaların arttığı ve Batı ülkelerinin Kiev’e silah tedarikini artırdığı bir döneme denk geldi.
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