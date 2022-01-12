https://tr.sputniknews.com/20220112/rusya-nato-konseyi-iki-sene-sonra-ilk-kez-toplandi--1052657011.html

Rusya-NATO Konseyi, iki sene sonra ilk kez toplandı

Rusya-NATO Konseyi, iki sene sonra ilk kez toplandı

Rusya’nın NATO’dan istediği güvenlik garantilerinin ele alınacağı Rusya-NATO Konseyi toplantısı başladı. Bu, Rusya-NATO Konseyi’nin 2019’dan beri ilk... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T12:28+0300

2022-01-12T12:28+0300

2022-01-12T12:39+0300

rusya

nato

savunma

abd

ukrayna

brüksel

cenevre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052657771_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_00711b1c29f7f1e7060aa59a7af53e38.jpg

Rusya’nın, kendi güvenliği için NATO’dan istediği garantiler, İsviçre’nin Cenevre kentinde Rusya ile ABD temsilcileri tarafından dün görüşülmesi ardından bugün de Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan Rusya-NATO Konseyi’nde ele alınıyor. Rusya’nın istediği, hukuki bağlayıcılığı olacak güvenlik garantileri, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi durdurması, Ukrayna’nın ittifaka üye olmayacağına ilişkin taahhütte bulunulması ve NATO’nun 1997’den sonraki genişleme politikaları çerçevesinde doğu Avrupa ülkelerine yerleştirdiği silahlar ile askeri tesislerin geri çekilmesi gibi şartlar içeriyor. Rusya söz konusu taleplerini içeren anlaşma taslaklarını aralık ayında yayınladı. Kremlin ve Rus Dışişleri yetkilileri, bu anlaşmaların bir an önce imzalanması gerektiğini söylüyor ve müzakere sürecinin uzayıp gitmesini istemediklerini vurguluyor. Cenevre’de dün gerçekleştirilen görüşmede bir ilerleme sağlanabilmiş değil, ancak Rus yetkililer görüşmelerin gerçekleşmiş olmasını ve müzakerelere devam edilmesine ilişkin karar alınmasını dahi şu an için pozitif bir gelişme olarak gördüklerini kaydetti. Rusya’nın istediği güvenlik garantileri, Rusya-NATO Konseyi toplantısının ardından yarın da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ülkeleri toplantısında ele alınacak. Söz konusu toplantıda Ukrayna’nın heyeti de yer alacak. Rusya’nın güvenlik garantilerini gündeme getirme zamanı, Ukrayna’nın doğusunda ordu ile milis güçleri arasında çatışmaların arttığı ve Batı ülkelerinin Kiev’e silah tedarikini artırdığı bir döneme denk geldi.

https://tr.sputniknews.com/20220110/ryabkov-rusya-ve-abd-arasindaki-gorusmeler-karmasik-derin-ve-somut-idi-1052589009.html

rusya

ukrayna

brüksel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, nato, abd, ukrayna, brüksel, cenevre