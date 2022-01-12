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https://tr.sputniknews.com/20220112/rusya-nato-moskova-ve-brukseldeki-misyonlarin-yeniden-acilmasini-onerdi-henuz-yanit-vermedik-1052674379.html
Rusya: NATO, Moskova ve Brüksel'deki misyonların yeniden açılmasını önerdi, henüz yanıt vermedik
Rusya: NATO, Moskova ve Brüksel'deki misyonların yeniden açılmasını önerdi, henüz yanıt vermedik
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Moskova ve Brüksel'deki misyonların karşılıklı olarak yeniden açılmasını teklif ettiğini ve Rus tarafının buna henüz yanıt... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T18:25+0300
2022-01-12T18:37+0300
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Brüksel'de 2 yıl aradan sonra toplanan Rusya-NATO Konseyi'nin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Moskova'daki temsilciliğini, Rusya'nın da NATO misyonunu yeniden açmaya hazır olduğunu söylemişti.Rus Dışişleri'nden gazetecilerin konuya ilişkin soruları üzerine yapılan açıklamada, "Bu, İttifak'ın teklifiydi. Dikkate alındı. Ancak Rus tarafı, henüz bir yanıt vermedi" dendi.NATO'nun Moskova ile diyaloğa ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Stoltenberg, "Bugün ayrıca diyaloğa inandığımız için Moskova'daki NATO temsilciliğini ve Rusya'nın NATO misyonunu yeniden açmaya, restore etmeye hazır olduğumuzu açıkça belirttik. Bu ofislerin verimli bir diyalog yürütebileceğimiz altyapının bir parçası olduğuna inanıyoruz" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220112/stoltenberg-nato-ve-rusya-arasinda-ciddi-gorus-farkliliklari-var-asilmasi-kolay-olmayacak-1052669971.html
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rusya, nato, brüksel, son dakika

Rusya: NATO, Moskova ve Brüksel'deki misyonların yeniden açılmasını önerdi, henüz yanıt vermedik

18:25 12.01.2022 (güncellendi: 18:37 12.01.2022)
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Fotoğraf bankasına girNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Moskova ve Brüksel'deki misyonların karşılıklı olarak yeniden açılmasını teklif ettiğini ve Rus tarafının buna henüz yanıt vermediğini belirtti.
Brüksel'de 2 yıl aradan sonra toplanan Rusya-NATO Konseyi'nin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Moskova'daki temsilciliğini, Rusya'nın da NATO misyonunu yeniden açmaya hazır olduğunu söylemişti.

Rus Dışişleri'nden gazetecilerin konuya ilişkin soruları üzerine yapılan açıklamada, "Bu, İttifak'ın teklifiydi. Dikkate alındı. Ancak Rus tarafı, henüz bir yanıt vermedi" dendi.
NATO'nun Moskova ile diyaloğa ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Stoltenberg, "Bugün ayrıca diyaloğa inandığımız için Moskova'daki NATO temsilciliğini ve Rusya'nın NATO misyonunu yeniden açmaya, restore etmeye hazır olduğumuzu açıkça belirttik. Bu ofislerin verimli bir diyalog yürütebileceğimiz altyapının bir parçası olduğuna inanıyoruz" demişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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