https://tr.sputniknews.com/20220112/rusyada-enflasyon-2021de-yuzde-839-olarak-gerceklesti-1052683374.html

Rusya’da enflasyon 2021’de yüzde 8.39 olarak gerçekleşti

Rusya’da enflasyon 2021’de yüzde 8.39 olarak gerçekleşti

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), ülkedeki enflasyonun geçen yıl yüzde 8.39 olarak gerçekleştirdiğini belirtti. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T23:56+0300

2022-01-12T23:56+0300

2022-01-12T23:56+0300

ekonomi

rusya

enflasyon

ekonomi

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Rosstat’ın açıkladığı 2021 nihai verilerine göre, Aralık 2021’de yüzde 0.82 seviyesinde gerçekleşen enflasyon, geçen yıl yüzde 8.39’a ulaştı.Tüketici fiyatlarındaki artış, hükümetin tahminlerini aşarak, yüzde 12.91 olarak gerçekleştiği 2015’ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.Rosstat’ın açıklamasında, “Tüketici fiyat endeksi Aralık 2021’de, bir önceki aya göre yüzde 100.82, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 108.39 olarak gerçekleşti (Aralık 2020’de yüzde 100.83, Aralık 2019’da yüzde 104.91)” ifadesine yer verildi.Gıda fiyatlarındaki artış Aralık 2021’de yüzde 1.36, 2021 yılında yüzde 10.62, gıda dışı ürünlerdeki fiyat artışı da Aralık 2021’de yüzde 0.64, 2021 yılında yüzde 8.58 oldu. Hizmet fiyatlarındaki artış Aralık 2021’de yüzde 0.26, 2021 yılında da yüzde 4.98 seviyesinde gerçekleşti.Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, geçen aralık ayında, 2021’deki fiyat artışının hükümetin (yüzde 7.4) ve Merkez Bankası’nın (yüzde 7.4-7.9) tahminlerini geçeceğini ve yüzde 8 seviyesine yaklaşacağını dile getirmişti. Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da 2021 enflasyonunun yüzde 8’in biraz üzerinde gerçekleşeceğini açıklamıştı.

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