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Rusya’nın batısında 3 bin askerin katılımıyla tatbikat başlatıldı
Rusya’nın batısında 3 bin askerin katılımıyla tatbikat başlatıldı
Rusya Batı Askeri Bölge Komutanlığı, ülkenin batısında yer alan 4 bölgede askeri manevraların başlatıldığını belirtti. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T02:20+0300
2022-01-12T02:20+0300
savunma
rusya
ukrayna
tatbikat
asker
batı
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Rusya Batı Askeri Bölge Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Voronej, Belgorod, Bryansk ve Smolensk bölgelerindeki poligonlarda yaklaşık 3 bin asker ve 300 askeri teçhizatın katılımıyla tatbikat başlatıldı.Vislensk ve Yelninsk motorize piyade tümenlerinin katıldığı tatbikatlarda, piyade tüfekleri ve zırhlı araç silahlarından atış talimlerine odaklanacağı, tatbikatın son gününde alan muharebesi düzenleneceği aktarıldı. BMP-2 zırhlı piyade aracı ve T-72B3 tanklarından, bin 200 metre mesafedeki düşman teçhizat ve askerlerini taklit eden hedefler vurulacak.Ukrayna: Sınırımızda hareketlilik gözlemlemiyoruzUkrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi, Rusya’nın batı bölgelerinde başlatılan askeri tatbikat bağlamında, sınırda Rus askeri teçhizat veya asker hareketini tespit etmediklerini açıkladı.Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi Sözcüsü Andrey Demçenko, “Sınır yakınlarında, komşu ülkenin topraklarında, Rusya ordusuna ait teçhizat veya askerlerin hareketlerini gözlemlemiyoruz. Aynı zamanda Rusya’daki askeri tatbikatlarla ilgili haberleri göz önünde bulundurmaya devam ediyoruz” diye açıkladı.Demçenko, Belarus sınırında da durumun sakin olduğunu bildirdi.
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rusya, ukrayna, tatbikat, asker, batı

Rusya’nın batısında 3 bin askerin katılımıyla tatbikat başlatıldı

02:20 12.01.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Fotoğraf bankasına girRusya’nın batısında 3 bin askerin katılımıyla tatbikat başlatıldı
Rusya’nın batısında 3 bin askerin katılımıyla tatbikat başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров
/
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Rusya Batı Askeri Bölge Komutanlığı, ülkenin batısında yer alan 4 bölgede askeri manevraların başlatıldığını belirtti.
Rusya Batı Askeri Bölge Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Voronej, Belgorod, Bryansk ve Smolensk bölgelerindeki poligonlarda yaklaşık 3 bin asker ve 300 askeri teçhizatın katılımıyla tatbikat başlatıldı.
Vislensk ve Yelninsk motorize piyade tümenlerinin katıldığı tatbikatlarda, piyade tüfekleri ve zırhlı araç silahlarından atış talimlerine odaklanacağı, tatbikatın son gününde alan muharebesi düzenleneceği aktarıldı. BMP-2 zırhlı piyade aracı ve T-72B3 tanklarından, bin 200 metre mesafedeki düşman teçhizat ve askerlerini taklit eden hedefler vurulacak.

Ukrayna: Sınırımızda hareketlilik gözlemlemiyoruz

Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi, Rusya’nın batı bölgelerinde başlatılan askeri tatbikat bağlamında, sınırda Rus askeri teçhizat veya asker hareketini tespit etmediklerini açıkladı.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi Sözcüsü Andrey Demçenko, “Sınır yakınlarında, komşu ülkenin topraklarında, Rusya ordusuna ait teçhizat veya askerlerin hareketlerini gözlemlemiyoruz. Aynı zamanda Rusya’daki askeri tatbikatlarla ilgili haberleri göz önünde bulundurmaya devam ediyoruz” diye açıkladı.
Demçenko, Belarus sınırında da durumun sakin olduğunu bildirdi.
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