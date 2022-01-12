https://tr.sputniknews.com/20220112/sabiha-gokcende-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-ucuslar-azaltilacak-1052672628.html

Sabiha Gökçen'de olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlar azaltılacak

Sabiha Gökçen'de olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlar azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı, olumsuz hava koşulları sebebiyle uçuşların yarın saat 06.00 ile 11.59 arasında yüzde 15 oranında azaltılacağını duyurdu. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T17:42+0300

2022-01-12T17:42+0300

2022-01-12T17:42+0300

türkiye

hava durumu

sabiha gökçen havalimanı

hava

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Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, “Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13.01.2022 tarihi saat 06.00 ile 11.59 arasında, yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

türkiye

sabiha gökçen havalimanı

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hava durumu, sabiha gökçen havalimanı, hava