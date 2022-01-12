https://tr.sputniknews.com/20220112/saddami-yargilayan-hakim-irak-cumhurbaskanligina-aday-oldu-1052640930.html

Saddam’ı yargılayan Kürt hakim Rızgar Emin, Irak Cumhurbaşkanlığı'na aday oldu

Saddam’ı yargılayan Kürt hakim Rızgar Emin, Irak Cumhurbaşkanlığı'na aday oldu

Irak'ta 2006 yılında idam edilen eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’i yargılayan Kürt hakim Rızgar Emin, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T00:04+0300

2022-01-12T00:04+0300

2022-01-12T00:05+0300

dünya

irak

saddam hüseyin

cumhurbaşkanlığı

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Irak’ta Ekim ayında yapılan genel erken seçimlerden sonra ilk oturumunu gerçekleştiren Irak Meclisi'nde Başkanlık Divanı’nın seçilmesiyle birlikte cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular da başladı. 2006 yılında idam edilen ve ülkenin 5. cumhurbaşkanı olan Saddam Hüseyin’i yargılayan hakimlerden Rızgar Emin, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyurdu. Ülkedeki demokrasi sürece inandığını belirten ve seçime bağımsız olarak giren Rızgar Emin, Irak Meclisi’ndeki Kürt siyasi taraflardan destek istedi. Irak’ta anayasada herhangi bir madde yer almamasına rağmen 2003 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığına Kürtler, Başbakanlığa Şiiler ve Meclis Başkanlığına Sünniler seçiliyor.

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irak, saddam hüseyin, cumhurbaşkanlığı