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Sarıyer'de 2 İETT otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
Sarıyer'de 2 İETT otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
Sarıyer'de iki İETT otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralanan 3 yolcu ve bir şoför hastaneye kaldırıldı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T12:49+0300
2022-01-12T13:36+0300
türkiye
istanbul
iett
sarıyer
kaza
otobüs
otobüs şöförü
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Hacıosman Bayırı Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önündeki İETT otobüsüne çarptı.Çarpmanın etkisiyle camları kırılan arkadaki otobüsteki 3 yolcu ve bir şoför yaralanırken, öndeki araçta da hasar oluştu.Kazada hafif yaralanan şoför Muzaffer Kaptan "Bahçeköy’den çıkıp geldim. Burada, durakta yolcu almak için durdum. Arkadaş geldi, arkamızdan vurdu. Benim kullandığım otobüste üç yaralı vardı, onun kullandığı otobüste kaç yaralı olduğunu bilmiyorum. Ben sadece yolcu indirmek için durağa yanaşmıştım ve durduğum yerde gelip bana arkadan vurdu. Ne olduğunu anlayamadım” dedi.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.İETT otobüsleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından olay yerinden kaldırıldı.Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu da normale döndü.
https://tr.sputniknews.com/20220106/istanbulda-iett-otobusu-duraga-carpti-yaralilar-var-1052455481.html
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istanbul, iett, sarıyer, kaza, otobüs, otobüs şöförü

Sarıyer'de 2 İETT otobüsü çarpıştı: 4 yaralı

12:49 12.01.2022 (güncellendi: 13:36 12.01.2022)
© DHASarıyer'de 2 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
Sarıyer'de 2 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© DHA
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Sarıyer'de iki İETT otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralanan 3 yolcu ve bir şoför hastaneye kaldırıldı.
Hacıosman Bayırı Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önündeki İETT otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle camları kırılan arkadaki otobüsteki 3 yolcu ve bir şoför yaralanırken, öndeki araçta da hasar oluştu.
Kazada hafif yaralanan şoför Muzaffer Kaptan "Bahçeköy’den çıkıp geldim. Burada, durakta yolcu almak için durdum. Arkadaş geldi, arkamızdan vurdu. Benim kullandığım otobüste üç yaralı vardı, onun kullandığı otobüste kaç yaralı olduğunu bilmiyorum. Ben sadece yolcu indirmek için durağa yanaşmıştım ve durduğum yerde gelip bana arkadan vurdu. Ne olduğunu anlayamadım” dedi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
İETT otobüsleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından olay yerinden kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu da normale döndü.
İstanbul'da İETT otobüsü durağa çarptı, yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da İETT otobüsü durağa çarptı, yaralılar var
6 Ocak, 09:17
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