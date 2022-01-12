https://tr.sputniknews.com/20220112/savunma-sanayii-icra-komitesi-hurjet-icin-ilk-etap-seri-uretim-karari-alindi-1052673601.html

Savunma Sanayii İcra Komitesi: Hürjet için ilk etap seri üretim kararı alındı

Savunma Sanayii İcra Komitesi: Hürjet için ilk etap seri üretim kararı alındı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından jet motorlu eğitim ve yakın hava destek uçağı olarak geliştirilen Hürjet için ilk etap seri üretim kararı... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T18:15+0300

2022-01-12T18:15+0300

2022-01-12T18:31+0300

savunma

hürjet

savunma sanayi

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Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldıİletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hürjet için ilk etap seri üretim kararı alındığı bildirildi. Toplantıda ayrıca muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon, lojistik, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlara yönelik çeşitli projelerin karara bağlandığı da belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, önümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı alınmıştır. Ayrıca muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon, lojistik, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlara yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır. Toplantıda özellikle, kritik ve ileri teknolojilerin geliştirilmesinde AR-GE ve ÜR-GE’nin önemine dikkat çekilmiş, savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu, sektörün bu alanda yaptığı çalışmalara desteğin süreceği vurgulanmıştır. Türkiye, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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hürjet , savunma sanayi