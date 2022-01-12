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https://tr.sputniknews.com/20220112/selvi-2021in-son-3-ayinda-yasanan-agir-ekonomik-sikintilarin-hemen-duzelmesi-beklenmiyor-1052648656.html
Selvi: 2021'in son 3 ayında yaşanan ağır ekonomik sıkıntıların hemen düzelmesi beklenmiyor
Selvi: 2021'in son 3 ayında yaşanan ağır ekonomik sıkıntıların hemen düzelmesi beklenmiyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Partinin ikinci 20 yılını planlamakla meşgul olduğunu söyledi. Selvi, ayrıca, " 2021 yılının son 3 ayında yaşanan ağır... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T08:41+0300
2022-01-12T08:46+0300
politika
ak parti
erken seçim
abdulkadir selvi
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Selvi, "Muhalefet partileri yandık, bittik edebiyatı yapıyor. Geleceğe dair Türkiye’nin önüne bir perspektif sunamıyorlar. Ama AK Parti ikinci 20 yılını planlıyor" ifadelerini kullandı. “AK Parti’nin AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in yaptığı bir çalışma vardı. Mustafa Şen, bunu AK Parti’nin ikinci 20’nci yıla hazırlığı olarak tanımlıyor. Mustafa Şen, bu çalışmasını kapsamlı bir kamuoyu araştırmasıyla destekledi” diyen Selvi, şu ifadeleri kullandı: “İkinci 20 yıla hazırlanırken, ilk 20 yılın da bir envanterini çıkarmak gerekiyor. AK Parti ilk 20 yılda altyapıya hizmet etti. Yollara, havaalanlarına, hızlı trene, hastanelere büyük yatırımlar yapıldı. Elbette ki altyapı hizmetleri bitmez. Ama altyapıda önemli bir ilerleme sağlandı. Zaten Avrupa da altyapısını tamamladıktan sonra kaynaklarını bir daha o alana yatırmadı. Bireyin zenginleşmesi ve refahına kaynak aktardı. Mustafa Şen bunu, ‘Güçlü devlet, güçlü Türkiye’ olarak özetliyor."‘Zengin birey, güçlü devlet’ teması“Şimdi yeni bir hikâye yazmak gerekiyor. AK Parti’nin ikinci 20. yıl vizyonu da bunun üzerine oturuyor: ‘Zengin birey, güçlü devlet.’ Tabii son 3-4 aydır dövizdeki anormal yükseliş ve fiyat artışlarının halkımızı sarstığı bir dönemde, ‘Zengin birey, güçlü devlet’ teması çok önemli. Güçlü devlet, zengin bireyin zıttı değil. Tam aksine zengin bireyi, güçlü devletin üzerine inşa ettiğiniz zaman anlamlı oluyor.”'2022 yılı için seçim yılı değil, geçim yılı demek daha doğru olur'"2021 yılının son 3 ayında yaşanan ağır ekonomik sıkıntıların hemen düzelmesi beklenmiyor" ifadelerini kullanan Selvi, şöyle devam etti: "Ekonomiyle ilgili rahatlamanın hissedilmesi için yeni enstrümanların devreye sokulması bekleniyor. Bunlar 2022 yılının ilk çeyreğinde yapılacak. Ne kadar tedbir uygulamaya konulursa konulsun, 2021 yılının son 3 ayında yaşanan ağır ekonomik sıkıntıların hemen düzelmesi beklenmiyor. Vatandaşların nisan ve mayıs ayıyla birlikte ekonomik iyileşmeyi hissetmeye başlaması bekleniyor. Ama asıl hedef, fiyatların düşmesini ve refah artışını sağlamak. O nedenle 2022 yılı için seçim yılı değil, geçim yılı demek daha doğru olur. 2022 yılı, enflasyonla mücadele yılı olacak."
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ak parti, erken seçim, abdulkadir selvi

Selvi: 2021'in son 3 ayında yaşanan ağır ekonomik sıkıntıların hemen düzelmesi beklenmiyor

08:41 12.01.2022 (güncellendi: 08:46 12.01.2022)
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTürk Lirası, banka
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Partinin ikinci 20 yılını planlamakla meşgul olduğunu söyledi. Selvi, ayrıca, " 2021 yılının son 3 ayında yaşanan ağır ekonomik sıkıntıların hemen düzelmesi beklenmiyor. 2022 yılı, enflasyonla mücadele yılı olacak" dedi.
Selvi, "Muhalefet partileri yandık, bittik edebiyatı yapıyor. Geleceğe dair Türkiye’nin önüne bir perspektif sunamıyorlar. Ama AK Parti ikinci 20 yılını planlıyor" ifadelerini kullandı.
AK Parti’nin AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in yaptığı bir çalışma vardı. Mustafa Şen, bunu AK Parti’nin ikinci 20’nci yıla hazırlığı olarak tanımlıyor. Mustafa Şen, bu çalışmasını kapsamlı bir kamuoyu araştırmasıyla destekledi” diyen Selvi, şu ifadeleri kullandı:
“İkinci 20 yıla hazırlanırken, ilk 20 yılın da bir envanterini çıkarmak gerekiyor. AK Parti ilk 20 yılda altyapıya hizmet etti. Yollara, havaalanlarına, hızlı trene, hastanelere büyük yatırımlar yapıldı. Elbette ki altyapı hizmetleri bitmez. Ama altyapıda önemli bir ilerleme sağlandı. Zaten Avrupa da altyapısını tamamladıktan sonra kaynaklarını bir daha o alana yatırmadı. Bireyin zenginleşmesi ve refahına kaynak aktardı. Mustafa Şen bunu, ‘Güçlü devlet, güçlü Türkiye’ olarak özetliyor."

‘Zengin birey, güçlü devlet’ teması

“Şimdi yeni bir hikâye yazmak gerekiyor. AK Parti’nin ikinci 20. yıl vizyonu da bunun üzerine oturuyor: ‘Zengin birey, güçlü devlet.’ Tabii son 3-4 aydır dövizdeki anormal yükseliş ve fiyat artışlarının halkımızı sarstığı bir dönemde, ‘Zengin birey, güçlü devlet’ teması çok önemli. Güçlü devlet, zengin bireyin zıttı değil. Tam aksine zengin bireyi, güçlü devletin üzerine inşa ettiğiniz zaman anlamlı oluyor.”

'2022 yılı için seçim yılı değil, geçim yılı demek daha doğru olur'

"2021 yılının son 3 ayında yaşanan ağır ekonomik sıkıntıların hemen düzelmesi beklenmiyor" ifadelerini kullanan Selvi, şöyle devam etti:
"Ekonomiyle ilgili rahatlamanın hissedilmesi için yeni enstrümanların devreye sokulması bekleniyor. Bunlar 2022 yılının ilk çeyreğinde yapılacak. Ne kadar tedbir uygulamaya konulursa konulsun, 2021 yılının son 3 ayında yaşanan ağır ekonomik sıkıntıların hemen düzelmesi beklenmiyor. Vatandaşların nisan ve mayıs ayıyla birlikte ekonomik iyileşmeyi hissetmeye başlaması bekleniyor. Ama asıl hedef, fiyatların düşmesini ve refah artışını sağlamak. O nedenle 2022 yılı için seçim yılı değil, geçim yılı demek daha doğru olur. 2022 yılı, enflasyonla mücadele yılı olacak."
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