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https://tr.sputniknews.com/20220112/siddetli-ruzgar-binanin-dis-cephesini-soktu-1052654336.html
Şiddetli rüzgar binanın dış cephesini söktü
Şiddetli rüzgar binanın dış cephesini söktü
İstanbul'da 4 katlı binanın dış cephe kaplaması rüzgar nedeniyle koptu. Binadan kopan parçalar caddeye savrulurken, herhangi bir yaralanma ve can kaybı... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T11:36+0300
2022-01-12T11:36+0300
2022-01-12T11:36+0300
türkiye
istanbul
hava durumu
fırtına
sultangazi
rüzgar
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İstanbul'da etkili olan fırtına, bir binanın dış cephesini söktü.Sultangazi'de 4 katlı binanın dış cephe kaplaması, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koptu. Binadan kopan dış cephe kaplamaları cadde üzerine savruldu. Şans eseri kimsenin geçmediği sokakta herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220112/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-12-derece-dusecek-1052649632.html
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istanbul, hava durumu, fırtına, sultangazi, rüzgar
Şiddetli rüzgar binanın dış cephesini söktü
İstanbul'da 4 katlı binanın dış cephe kaplaması rüzgar nedeniyle koptu. Binadan kopan parçalar caddeye savrulurken, herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
İstanbul'da etkili olan fırtına, bir binanın dış cephesini söktü.
Sultangazi'de 4 katlı binanın dış cephe kaplaması, etkili olan
şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koptu.
Binadan kopan dış cephe kaplamaları
cadde üzerine savruldu.
Şans eseri kimsenin geçmediği sokakta herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.