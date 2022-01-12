https://tr.sputniknews.com/20220112/siddetli-ruzgar-binanin-dis-cephesini-soktu-1052654336.html

Şiddetli rüzgar binanın dış cephesini söktü

Şiddetli rüzgar binanın dış cephesini söktü

İstanbul'da 4 katlı binanın dış cephe kaplaması rüzgar nedeniyle koptu. Binadan kopan parçalar caddeye savrulurken, herhangi bir yaralanma ve can kaybı... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T11:36+0300

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türkiye

istanbul

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fırtına

sultangazi

rüzgar

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İstanbul'da etkili olan fırtına, bir binanın dış cephesini söktü.Sultangazi'de 4 katlı binanın dış cephe kaplaması, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koptu. Binadan kopan dış cephe kaplamaları cadde üzerine savruldu. Şans eseri kimsenin geçmediği sokakta herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

https://tr.sputniknews.com/20220112/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-12-derece-dusecek-1052649632.html

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