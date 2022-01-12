Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220112/site-sakinlerine-aidat-uyarisi-genel-kurullara-katilin-1052651384.html
Site sakinlerine aidat uyarısı: Genel kurullara katılın
Site sakinlerine aidat uyarısı: Genel kurullara katılın
Yılbaşında gelen zamlar aidatlara da yansıdı. Aidatların belirlendiği genel kurullara ‘mutlaka katılın’ uyarısı yapan uzmanlar, “Fahiş zamla karşılaşanlar... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T10:18+0300
2022-01-12T10:18+0300
ekonomi
apartman
aidat
bina
zam
site
olağan genel kurul
kiracı
yönetici
ev sahibi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048791504_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2243949e314e14af0a131841ceda4364.jpg
Aidat bedelleri kira rakamlarına yaklaştı. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre; yönetim şirketleri asgari ücretlere gelen zamlar sonrası artan personel giderleri ve faturalardaki artışları gerekçe göstererek durumu açıklasa da site sakinleri duruma müdahil olabilir.Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı avukat Ali Güvenç Kiraz site sakinlerini uyardı ve şunları ifade etti:'Talepler Genel Kurul'da dile getirilmeli'Avukat Kiraz, toplantılara katılımın öneminden bahsetti ve durumu şu sözlerle anlattı:'Yönetim kurulu zam yapamaz'Sitelerde yönetim kurulunun aidat artışı yapma hakkı olmadığına dikkat çeken Avukat Kiraz, “Yönetim kurulu kat malikleri genel kurulundan almadığı bir yetkiliyi kullanamaz, kendi başına zam yapamaz. Zam yapılması zorunlu olsa dahi yönetici olağanüstü genel kurulu toplar ve ek bütçe ister. Yoksa site yönetimi ‘bu kadar zam yaptım’ diyemez, derse usulsüzlük yapmış olur” ifadelerini kullandı. Bu durumda maliklerin ya da kiracının hakimden kayyum isteyebileceğini belirten Kiraz, “Atanan kayyum yönetime gelir, inceleme yapar ve fazla harcamaları iptal eder” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220106/site-sakinlerinden-aidat-zammi-protestosu-1052453188.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048791504_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1662a49c9efebb9a179dfc63b320238b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
apartman, aidat, bina, zam, site, olağan genel kurul, kiracı, yönetici, ev sahibi

Site sakinlerine aidat uyarısı: Genel kurullara katılın

10:18 12.01.2022
© DHAİstanbul, site, bina, konut, ev
İstanbul, site, bina, konut, ev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© DHA
Abone ol
Yılbaşında gelen zamlar aidatlara da yansıdı. Aidatların belirlendiği genel kurullara ‘mutlaka katılın’ uyarısı yapan uzmanlar, “Fahiş zamla karşılaşanlar olağanüstü genel kurul talebinde bulunarak yeni bütçe oluşturabilir” dedi.
Aidat bedelleri kira rakamlarına yaklaştı.
Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre; yönetim şirketleri asgari ücretlere gelen zamlar sonrası artan personel giderleri ve faturalardaki artışları gerekçe göstererek durumu açıklasa da site sakinleri duruma müdahil olabilir.
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı avukat Ali Güvenç Kiraz site sakinlerini uyardı ve şunları ifade etti:
"Aidat zamları yapılan genel kurullarda belirleniyor. Maalesef ülkemizde maliklerin büyük kısmı bu toplantılara katılmıyor, sonrasında gelen zamları görünce şok oluyor. O yüzden mutlaka genel kurul toplantılarına katılın. Kurula katılma hakkı mülk sahiplerine ait olsa da, kiracılar da vekalet alarak katılabilir."

'Talepler Genel Kurul'da dile getirilmeli'

Avukat Kiraz, toplantılara katılımın öneminden bahsetti ve durumu şu sözlerle anlattı:
"500 konutluk bir site üzerinden örnek verelim. 1. genel kurulda 251 temsilci katılmak zorunda, genelde bu rakam bulunamaz. Bu defa da çoğunluk aranmadan 2. genel kurul yapılır. Buna 60 kişi katıldığını düşünelim, 31 kişinin kararı ile 500 kişilik siteyi kimin nasıl yöneteceği, ne kadar aidat ödeneceği belirlenir. Alınan karar sonrası genel kurula katılmayanlar toplantı tarihinden sonra 6 ay, katılanlar 1 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açabilir. Burada hakim için önemli olan bir yolsuzluk, usulsüzlük olup olmadığı... Eğer yoksa itiraz kabul edilmez. Davalar 6 ay ile 1 yıl içinde sonuçlanır. Bir usulsüzlük yok ama fahiş artışa itiraz edilecekse bu defa 1/3 malik toplanır ve olağanüstü genel kurul ister. Burada bazı kalemlerden tasarruf talep edilir. Mesela sitede 50 personel var 30 olsun, bahçıvan hizmeti her ay değil belli aylarda olsun, profesyonel yönetim şirketi yerine sitemizi biz yönetelim diyebilirler."

'Yönetim kurulu zam yapamaz'

Sitelerde yönetim kurulunun aidat artışı yapma hakkı olmadığına dikkat çeken Avukat Kiraz, “Yönetim kurulu kat malikleri genel kurulundan almadığı bir yetkiliyi kullanamaz, kendi başına zam yapamaz. Zam yapılması zorunlu olsa dahi yönetici olağanüstü genel kurulu toplar ve ek bütçe ister. Yoksa site yönetimi ‘bu kadar zam yaptım’ diyemez, derse usulsüzlük yapmış olur” ifadelerini kullandı.
Bu durumda maliklerin ya da kiracının hakimden kayyum isteyebileceğini belirten Kiraz, “Atanan kayyum yönetime gelir, inceleme yapar ve fazla harcamaları iptal eder” diye konuştu.
Aidatlardaki olağanüstü artış vatandaşı sokağa döktü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
TÜRKİYE
Site sakinlerinden aidat zammı protestosu
6 Ocak, 05:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:0810 bin liraya hurdadan Murat 124 aldı, 100 bin TL'lik teklifi kabul etmedi
10:57Oscar Ödüllleri töreni, 3 yıl aradan sonra ilk kez sunucuyla yapılacak
10:56Başakşehir'de motosikletli kuryelerden kornalı protesto
10:42HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
10:39Akşener: Enflasyonun düşmesi için bizden beklenen, Nebati Bakan’ın gözlerine bakmamız
10:30ÇYDD: Türkiye Cumhuriyeti tarikatlar, şeyhler ve müritler ülkesi olmayacak
10:28Dünyanın en büyük üreticilerinden Karex: Pandemide prezervatif kullanımı yüzde 40 azaldı
10:25Prof. Dr. Usta: Omicron ile virüs kendi sonunu getiriyor
10:18Site sakinlerine aidat uyarısı: Genel kurullara katılın
10:13Başörtülü öğrenciye hakaret ettiği iddia edilmişti: Prof. Dr. Kazancı'nın dersleri iptal edildi
10:04Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları açıklandı
10:00Djokovic, Avustralya'ya vize başvurusundaki yanlışlıkların 'insan hatası' olduğunu söyledi
09:59Dünya yazarı Aktaş: Kur korumalı mevduata katılım ciddi bir tutar olsaydı tören düzenlenirdi
09:59Madde madde sosyal güvenlikte değişiklikler
09:54CHP’den ped fiyatları için teklif: Vergi yüzde 1’e düşürülsün
09:36EPDK'dan aralık ayı elektrik faturalarına inceleme
09:36İDO ve şehir hatlarında bazı seferler iptal edildi
09:30Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
09:26Kuzey Kore hipersonik füze denediğini doğruladı
09:08Bankadan çektiği dolar sahte çıktı