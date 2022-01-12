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Site sakinlerine aidat uyarısı: Genel kurullara katılın
© DHAİstanbul, site, bina, konut, ev
© DHA
Yılbaşında gelen zamlar aidatlara da yansıdı. Aidatların belirlendiği genel kurullara ‘mutlaka katılın’ uyarısı yapan uzmanlar, “Fahiş zamla karşılaşanlar olağanüstü genel kurul talebinde bulunarak yeni bütçe oluşturabilir” dedi.
Aidat bedelleri kira rakamlarına yaklaştı.
Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre; yönetim şirketleri asgari ücretlere gelen zamlar sonrası artan personel giderleri ve faturalardaki artışları gerekçe göstererek durumu açıklasa da site sakinleri duruma müdahil olabilir.
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı avukat Ali Güvenç Kiraz site sakinlerini uyardı ve şunları ifade etti:
"Aidat zamları yapılan genel kurullarda belirleniyor. Maalesef ülkemizde maliklerin büyük kısmı bu toplantılara katılmıyor, sonrasında gelen zamları görünce şok oluyor. O yüzden mutlaka genel kurul toplantılarına katılın. Kurula katılma hakkı mülk sahiplerine ait olsa da, kiracılar da vekalet alarak katılabilir."
'Talepler Genel Kurul'da dile getirilmeli'
Avukat Kiraz, toplantılara katılımın öneminden bahsetti ve durumu şu sözlerle anlattı:
"500 konutluk bir site üzerinden örnek verelim. 1. genel kurulda 251 temsilci katılmak zorunda, genelde bu rakam bulunamaz. Bu defa da çoğunluk aranmadan 2. genel kurul yapılır. Buna 60 kişi katıldığını düşünelim, 31 kişinin kararı ile 500 kişilik siteyi kimin nasıl yöneteceği, ne kadar aidat ödeneceği belirlenir. Alınan karar sonrası genel kurula katılmayanlar toplantı tarihinden sonra 6 ay, katılanlar 1 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açabilir. Burada hakim için önemli olan bir yolsuzluk, usulsüzlük olup olmadığı... Eğer yoksa itiraz kabul edilmez. Davalar 6 ay ile 1 yıl içinde sonuçlanır. Bir usulsüzlük yok ama fahiş artışa itiraz edilecekse bu defa 1/3 malik toplanır ve olağanüstü genel kurul ister. Burada bazı kalemlerden tasarruf talep edilir. Mesela sitede 50 personel var 30 olsun, bahçıvan hizmeti her ay değil belli aylarda olsun, profesyonel yönetim şirketi yerine sitemizi biz yönetelim diyebilirler."
'Yönetim kurulu zam yapamaz'
Sitelerde yönetim kurulunun aidat artışı yapma hakkı olmadığına dikkat çeken Avukat Kiraz, “Yönetim kurulu kat malikleri genel kurulundan almadığı bir yetkiliyi kullanamaz, kendi başına zam yapamaz. Zam yapılması zorunlu olsa dahi yönetici olağanüstü genel kurulu toplar ve ek bütçe ister. Yoksa site yönetimi ‘bu kadar zam yaptım’ diyemez, derse usulsüzlük yapmış olur” ifadelerini kullandı.
Bu durumda maliklerin ya da kiracının hakimden kayyum isteyebileceğini belirten Kiraz, “Atanan kayyum yönetime gelir, inceleme yapar ve fazla harcamaları iptal eder” diye konuştu.
6 Ocak, 05:50